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台股再創高收漲80.47點 三大法人買超163.23億

2019-10-24 15:09經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片
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台股今（24）日開高震盪收最高，股王大立光領軍收漲，台積電鴻海回到平盤，大盤指數終場以11,320.14點作收，上漲80.47點，成交量1,409.22億元；三大法人買超163.23億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超147.75億元，投信買超1.49億元，自營商買超（合計）13.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.51億元，自營商（避險）買超18.49億元。

台股今日以11,266.84點開高，蘋概三王中台積電、鴻海盤中震盪，終場回到平盤，大立光開高也曾一度翻黑，終場則拉升到4,430元作收，上漲120元，漲幅2.78%，特斯拉概念股走強，另外訊芯-KY也是強漲表現，大盤指數以11,320.14點作收，漲幅0.72%，再創29年新高。

台股三大法人大立光台積電鴻海
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