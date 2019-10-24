台股拉尾盤上漲80點收11,320點 再創29年新高
2019-10-24 13:52
經濟日報 記者高瑜君
／即時報導
台股今（24）日持續沿5日均線向上攻，尾盤在蘋概三王的拉抬之下，大立光（3008）收漲2.78%，台積電、鴻海回到平盤，終場指數上漲80.47點、漲幅0.72%，收在11,320.14點，刷新29年半收盤新高，成交量1,409.22億元。
法人認為，短線高檔震盪要留意，整體而言，台股多頭推升態勢不變，操作可關注落後補漲股。
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美股三大指數收漲，費半指數受德州儀器財報利空影響走跌，觀察今日亞股表現，日股、恆生指數開盤走高，漲幅約在0.5%，韓股受到三星股價疲弱影響，在平盤震盪，而上證、深證指數則在午盤後走跌，跌幅在0.5%內。
蘋概三王今日跌幅在0.2~0.5%間，壓抑指數漲幅，不過資金仍持續點火，在權值股中包含聯電、和泰車、聯發科、統一、國巨、研華、光寶科、台塑與開發金等，指數漲幅超過1%。
台新投顧副總經理黃文清指出，台股過前波高點，不過目前位階與季線、月線的乖離大，短線漲多，有待賣壓消化。後續關注美中貿易戰、美股財報數據、台廠第3季獲利表現、月底Fed降息與否。
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