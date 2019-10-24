外資10月來布局多檔鴻家軍 訊芯一度飆上漲停創波段高

2019-10-24 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



外資近期持續買超鴻海（2317），統計已連續八個交易日買超，股價站上80元朝向填息邁進，同時也帶動鴻家軍的走勢，今（24）日鴻海開高震盪，集團個股中由訊芯-KY領軍上攻，盤中亮燈攻上漲停171.5元，寫下去年6月中以來波段高點，另外乙盛-KY也有逾4%的漲幅。

外資近期持續買超鴻海，已連續買超8個交易日，統計近10個交易日已買超19萬3,356張，美系外資看好在iPhone、雲端、網通業務帶動下，預估鴻海2020~2021年獲利將成長3~4%，將投資評等由「劣於大盤表現」調高至「買進」，目標價同步調高，由70元調高到94元；另有外資看好三大理由值得買進鴻海，目標價上看105元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

美系外資看好鴻海股價具投資價值，決定調高投資評等及目標價，近期股價也是穩步上揚，今日

以80.9元開高，一度拉升至81.2元，距填息僅差0.1元，但盤中則是翻黑下探，小幅下滑，但股價守在80元之上，統計10月以來，外資已買超鴻海17萬7,439張。

鴻家軍今日以訊芯表現最為強勢，9月合併營收5.05億元，月增7.57％、年增14.53％，創同期次高，第3季合併營收13.9億元，季減9.44％，年增14.35％，創同期次高，累計前三季合併營收43.53億元，年增48.34％，創同期新高；法人預估，訊芯今年營收上看57億元，可望創歷年次高。

統計外資10月來買超訊芯5,284張，今日以156.5元開高，一度衝達漲停171.5元，盤中漲幅8.65%；訊芯同時也是鴻家軍的領軍指標，乙盛-KY受到特斯拉財報獲利力盤後股價飆漲的帶動，早盤以37.9元開高，盤中漲幅逾4%；鴻家軍漲勢領先的還有中揚光及陽程。