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外資10月來布局多檔鴻家軍 訊芯一度飆上漲停創波段高

2019-10-24 12:45經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

外資近期持續買超鴻海（2317），統計已連續八個交易日買超，股價站上80元朝向填息邁進，同時也帶動鴻家軍的走勢，今（24）日鴻海開高震盪，集團個股中由訊芯-KY領軍上攻，盤中亮燈攻上漲停171.5元，寫下去年6月中以來波段高點，另外乙盛-KY也有逾4%的漲幅。

外資近期持續買超鴻海，已連續買超8個交易日，統計近10個交易日已買超19萬3,356張，美系外資看好在iPhone、雲端、網通業務帶動下，預估鴻海2020~2021年獲利將成長3~4%，將投資評等由「劣於大盤表現」調高至「買進」，目標價同步調高，由70元調高到94元；另有外資看好三大理由值得買進鴻海，目標價上看105元。

美系外資看好鴻海股價具投資價值，決定調高投資評等及目標價，近期股價也是穩步上揚，今日

以80.9元開高，一度拉升至81.2元，距填息僅差0.1元，但盤中則是翻黑下探，小幅下滑，但股價守在80元之上，統計10月以來，外資已買超鴻海17萬7,439張。

鴻家軍今日以訊芯表現最為強勢，9月合併營收5.05億元，月增7.57％、年增14.53％，創同期次高，第3季合併營收13.9億元，季減9.44％，年增14.35％，創同期次高，累計前三季合併營收43.53億元，年增48.34％，創同期新高；法人預估，訊芯今年營收上看57億元，可望創歷年次高。

統計外資10月來買超訊芯5,284張，今日以156.5元開高，一度衝達漲停171.5元，盤中漲幅8.65%；訊芯同時也是鴻家軍的領軍指標，乙盛-KY受到特斯拉財報獲利力盤後股價飆漲的帶動，早盤以37.9元開高，盤中漲幅逾4%；鴻家軍漲勢領先的還有中揚光及陽程。

外資10月來除了買超鴻海之外，對多檔鴻家軍也提早卡位買進，訊芯之外，GIS-KY、鴻準、京鼎、亞太電等在10月以來也獲外資買超逾千張，買超的還有群創、榮創、天鈺與瑞琪電通等。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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