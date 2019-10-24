工信Q3拚轉盈 今舉行法說會
2019-10-24 12:14
經濟日報 記者戴慧瑀
／台北即時報導
工信工程（5521）10月中旬辦理現增以來，且有大南港案題材加持，股價呈現上漲走勢。工信工程9月單月獲利1,800萬，每股純益 （EPS）0.053元，幾乎弭平上半年每股-0.07元的虧損。在蘇花改等工程陸續入帳下，法人看好第3季獲利轉虧為盈；工信工程今（24）日下午舉辦法說會。
工信工程以承攬公共工程為主，在建工程除蘇花改工程外，還有鐵路電氣化工程，包括屏東潮州到枋寮路段、花東線鳳林路段等，分別貢獻約十多億營收。工信工程今年營收呈現季季高格局，第3季單季營收11億元，年增26.99％；今年前三季累計營收30.21億元，年增23.38%。
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不過，工信工程過去一年獲利衰退，今年上半年EPS虧損0.07元，法人估第3季獲利向上，全年有機會拚轉正。
為了償還借款，以改善財務結構，工信工程董事會今年下半年通過10萬張現金增資案，預計募集10億元，是下半年營建業最大現增案。
展望未來，工信工程指出，淡江大橋為目前手上較大在建工程，自今年2月起動工，預計2025年完工，將依照依完工比例分批認列工程收入。
另外，市場關注與國揚合作的大南港案，去年已經完成地目變更，扣除捐地後，可開發面積約7,600坪左右，確定對外銷售。
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