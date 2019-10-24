親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

高速公路匝道「天眼」系統11月啟用 違規無所遁形

世界大賽G2／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

矽力2020年重返成長軌道 法人估營收年增三成

2019-10-24 12:00經濟日報 記者張家瑋／即時報導

中國品牌客戶轉單效應持續發酵，IC設計矽力-KY（6415）在類比IC逐漸侵蝕外商於中國市佔率，第4季營運回溫，年增近三成水準，業績淡季不淡，2020年在中國客戶經過一段時間替換移轉之下，法人預期矽力營運將重返成長軌道，2020年營收上看30%成長。

中國去美化政策正逐漸發酵中，過去包括：華為、中興、聯想、京東方等一線大廠，有高達八成以上的類比IC是向德儀、安森美等美國半導體廠採購，主要因類比IC占終端產品成本比重不高，為求產品穩定度良率，因而多以外商晶片為主要供貨來源，台廠或陸廠則為第二選擇。

觀察近期德儀第3季營收及展望不如預期，除了全球半導體大環境景氣不佳因素之外，德儀於中國類比IC市場也逐漸被矽力替代。

自去年開打美中貿易戰引發一連串科技禁令，中國科技產業開始轉單到台灣，或大陸類比IC廠，因各家晶片產品特性不一，終端產品電路設計更改IC零件非一朝一夕，因此，業界預期中國客戶真正大量採用台廠或陸廠晶片，時間點應該落在明年中。

法人指出，矽力受惠於中國去美化政策帶動，第四季營運好轉，可望與第3季相去不遠，預料2020年在中國客戶開始大量採用台廠及陸廠晶片之下，矽力在工業類及消費類產品均大幅成長，重回昔日成長軌道，預估2020年營收上看30%年增。

矽力營收德儀
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:21

台股新萬一時代 台積電供應鏈雨露均霑

2019-10-24 12:50

元大高股息ETF除息 寫五驚奇

2019-10-23 23:45

IC設計、封測 法人青睞

2019-10-23 23:26

五大蘋概股 小摩喊買

2019-10-23 23:26

顧立雄：台股走在對的道路上

2019-10-23 23:25

特斯拉Q3意外獲利盤後股價飆漲 台廠概念股同慶

2019-10-24 10:04

美股小漲 台股提防高檔震盪

2019-10-24 08:57

鴻海三優勢 滙豐喊買

2019-10-24 00:59

第一金投顧董座分析 台股明年開高走低

2019-10-24 00:27

就市論勢／相機鏡頭、網通設備 靚

2019-10-23 23:26

元大金對股東出價每股45元 將買下投信所有股權

2019-10-23 23:26

券商宣導會 談零股交易

2019-10-23 23:25

合併財報 不會虛增營收

2019-10-23 23:25

台新證攜日商 衝刺金融科技

2019-10-23 23:25

台股量靠當沖？顧立雄：回不去過去散戶集中榮景

2019-10-23 14:19

力成法說後拉炮 創1年半新高

2019-10-23 14:19

大盤高檔震 法人：布局低基期非電股

2019-10-23 14:19

獲利惹遐思 潤泰材改寫天價

2019-10-23 14:19

台股創高後小歇 鴻海賣力撐盤

2019-10-23 14:19

台股回吐漲幅 下跌31點收11,239

2019-10-23 13:46

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:16

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:15

營收連三個月成長 外資卡位買進這30檔

2019-10-23 13:10

顧立雄：台股攀高峰是因台股走在對的道路上

2019-10-23 11:13

鴻海股價重新站上80元 成交金額居冠

2019-10-23 09:59

台股漲幅四小龍之首 顧立雄看好台商回流轉骨續支撐

2019-10-23 09:51

0056啟動填息之路！爆量逆勢漲

2019-10-23 09:46

台股創29年半新高 顧立雄：走在對的道路上

2019-10-23 09:32

台股漲多拉回開盤小跌5點 鴻海獨挑大樑

2019-10-23 09:28

台股均線格局偏多 法人：下檔震盪空間不深

2019-10-23 08:48

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

投資台指期免驚 只要5,000元即可交易

2019-10-23 00:00
看更多

熱門文章

元大高股息ETF除息 寫五驚奇

2019-10-23 23:45

營收連三個月成長 外資卡位買進這30檔

2019-10-23 13:10

五大蘋概股 小摩喊買

2019-10-23 23:26

IC設計、封測 法人青睞

2019-10-23 23:26

游庭皓：小資族想靠存股翻身？ 沒有你想的那麼簡單

2019-10-24 09:52

小摩上修本季新iPhone出貨 喊買五大蘋概股

2019-10-23 19:14

鴻海三優勢 滙豐喊買

2019-10-24 00:59

誠美材重大訊息待公布 24日暫停交易

2019-10-23 18:27

IC設計旺季點火 聯詠突破200元

2019-10-23 14:19

禾伸堂MLCC急單到 稼動率拉高到八成

2019-10-23 23:20

元大金對股東出價每股45元 將買下投信所有股權

2019-10-23 23:26

超微市占衝 英業達受惠

2019-10-23 23:20

獲利惹遐思 潤泰材改寫天價

2019-10-23 14:19

台股量靠當沖？顧立雄：回不去過去散戶集中榮景

2019-10-23 14:19

大盤高檔震 法人：布局低基期非電股

2019-10-23 14:19

穩懋Q4旺 外資說好話

2019-10-23 14:19

台股回吐漲幅 下跌31點收11,239

2019-10-23 13:46

潤泰新 解散潤泰資整

2019-10-23 23:23

台股量只能靠當沖支撐？顧立雄：散戶瘋狂買股回不去了

2019-10-23 13:25

可寧衛 將跨足汽電共生

2019-10-23 23:22

TPCA Show／尖點5G新品 Q4放量

2019-10-23 14:21

聚鼎出貨旺 淡季不淡

2019-10-23 23:22

力成法說後拉炮 創1年半新高

2019-10-23 14:19

元大金出資26.18億 收購元大投信剩餘股權

2019-10-23 20:27

潤泰雙雄旗下潤泰資整清算 28日起處分潤弘持股

2019-10-23 19:14

晶電、隆達 認購聚光

2019-10-23 23:28

兆勁轉型 邁向高成長

2019-10-23 23:23

TPCA Show／騰輝打進陸系5G NB鏈

2019-10-23 14:21

柏登生醫負責人跳票

2019-10-23 23:22

誠美材24日停牌 外界估與轉投資昆山奇美策略夥伴有關

2019-10-23 19:32

台股創高後小歇 鴻海賣力撐盤

2019-10-23 14:19

特斯拉Q3意外獲利盤後股價飆漲 台廠概念股同慶

2019-10-24 10:04

勝一 Q3每股賺1.64元

2019-10-23 23:23

嘉聯益 鎖定稍價外

2019-10-23 23:27

櫃買業績發表 七連發

2019-10-23 23:18

全民權證／鴻海 二檔有潛利

2019-10-23 23:28

高球三雄 可望迎旺季

2019-10-23 23:18

柏登董座資金不足 公司遭退票

2019-10-23 18:46

力成、京元電 四檔俏

2019-10-23 23:27

橘子手遊 搶萬聖節商機

2019-10-23 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top