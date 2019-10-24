矽力2020年重返成長軌道 法人估營收年增三成

2019-10-24 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



中國品牌客戶轉單效應持續發酵，IC設計矽力-KY（6415）在類比IC逐漸侵蝕外商於中國市佔率，第4季營運回溫，年增近三成水準，業績淡季不淡，2020年在中國客戶經過一段時間替換移轉之下，法人預期矽力營運將重返成長軌道，2020年營收上看30%成長。

中國去美化政策正逐漸發酵中，過去包括：華為、中興、聯想、京東方等一線大廠，有高達八成以上的類比IC是向德儀、安森美等美國半導體廠採購，主要因類比IC占終端產品成本比重不高，為求產品穩定度良率，因而多以外商晶片為主要供貨來源，台廠或陸廠則為第二選擇。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

觀察近期德儀第3季營收及展望不如預期，除了全球半導體大環境景氣不佳因素之外，德儀於中國類比IC市場也逐漸被矽力替代。

自去年開打美中貿易戰引發一連串科技禁令，中國科技產業開始轉單到台灣，或大陸類比IC廠，因各家晶片產品特性不一，終端產品電路設計更改IC零件非一朝一夕，因此，業界預期中國客戶真正大量採用台廠或陸廠晶片，時間點應該落在明年中。

法人指出，矽力受惠於中國去美化政策帶動，第四季營運好轉，可望與第3季相去不遠，預料2020年在中國客戶開始大量採用台廠及陸廠晶片之下，矽力在工業類及消費類產品均大幅成長，重回昔日成長軌道，預估2020年營收上看30%年增。