特斯拉盤後股價勁揚20% 概念股狂飆

2019-10-24 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／即時報導



電動車大廠特斯拉第3季財報意外獲利，盤後股價狂飆超過兩成，重新站回300美元關卡，激勵台系供應鏈如：和大（1536）、貿聯、美琪瑪、為升等群起上攻，成為盤面交投亮點。

特斯拉第3季獲利達1.43億美元（約44億新台幣），每股盈餘1.86美元，表先大幅優於分析師預期，盤後股價聞訊飆漲逾20%，市值更大幅攀升超越通用汽車（General Motors, GM）。

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分析師指出，特斯拉第3季獲利繳出亮眼成績，也是近一年來的首次獲利。執行長馬斯克去年以來宣布了至少三輪裁員，並重組業務部門以應對利潤率較高的車型銷售放緩。

隨著特斯拉股價飆漲，帶動台系供應全線上揚，其中和大漲勢最為凌厲，盤中上漲7.1%，技術面出現跳空紅K，試圖挑戰最後一道年線關卡；電動車電池正極材料上游化學原料供應商美琪瑪、康普則緊追在後，盤中上漲4%及3.3%，連接線束業者貿聯也有3%漲幅。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，近期不少品牌大廠推出降價策略有成，對台灣供應鏈來說都是正向表現，操作上，由於汽車零組件廠經過幾個季度調整，目前股價位階偏低，且在消息面帶動下，後市偏多操作不至於有太大的風險。

台新投顧副總黃文清表示，特斯拉概念股建議短線操作為宜，出場訊號則可留意第3季財報表現，有實質獲利者，股價則有機會再進行一波強勢反應。