特斯拉股價勁揚 帶旺供應鏈和大漲逾8%

2019-10-24 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



電動車大廠特斯拉（Tesla）省成本效益發效，公布上季財報意外獲利，每股盈餘1.86美元，國內的特斯拉零組件概念股和大（1536），今（24）日股價飆升，盤中一度來到114元，漲逾8%，其餘的OEM零組件概念股劍麟、智伸科股價都表現很出色。

特斯拉獲利表現優於市場預期，特斯拉股價23日盤後交易中上漲18%，今日一早也激勵國內的特斯拉概念股和大及貿聯-KY等股價走高。

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法人指出，和大是國內汽車傳動系統製造大廠，長期搶攻電動車商機，已經是許多國際知名車廠的電動車零組件供應商，長期營運還是相當可期。

隨著電動車的發展，和大預計斥資40億元興建嘉義三廠，工程期約2年將建置12條智能生產線，年營收上看40億元，全面搶攻電動車市場商機； 目前已經掌握的客戶訂單包括美洲F客戶、歐洲B客戶與」客戶、韓國L客戶的電動車傳動系統零件採購訂單。

同樣是ＯＥＭ的供應大廠，以安全產品為主的劍麟今日股價也表現出色，第3季營收為12.33億元，分別季增7.35%、年增12.76%；劍麟今日最高來到134.5元，漲幅2.6%。

智伸科為強化公司未來產品組合的完整性、擴大營運規模，日前決定併購旭申公司，提升營運效率及增強市場競爭力，今日股價也走強，盤中一度來到183元，漲幅近4%。