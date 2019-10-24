親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

科幻小說政治寓言 《銀河英雄傳說》的民主與專制

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

特斯拉股價勁揚 帶旺供應鏈和大漲逾8%

2019-10-24 11:29經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）省成本效益發效，公布上季財報意外獲利，每股盈餘1.86美元，國內的特斯拉零組件概念股和大（1536），今（24）日股價飆升，盤中一度來到114元，漲逾8%，其餘的OEM零組件概念股劍麟、智伸科股價都表現很出色。

特斯拉獲利表現優於市場預期，特斯拉股價23日盤後交易中上漲18%，今日一早也激勵國內的特斯拉概念股和大及貿聯-KY等股價走高。

法人指出，和大是國內汽車傳動系統製造大廠，長期搶攻電動車商機，已經是許多國際知名車廠的電動車零組件供應商，長期營運還是相當可期。

隨著電動車的發展，和大預計斥資40億元興建嘉義三廠，工程期約2年將建置12條智能生產線，年營收上看40億元，全面搶攻電動車市場商機； 目前已經掌握的客戶訂單包括美洲F客戶、歐洲B客戶與」客戶、韓國L客戶的電動車傳動系統零件採購訂單。

同樣是ＯＥＭ的供應大廠，以安全產品為主的劍麟今日股價也表現出色，第3季營收為12.33億元，分別季增7.35%、年增12.76%；劍麟今日最高來到134.5元，漲幅2.6%。

智伸科為強化公司未來產品組合的完整性、擴大營運規模，日前決定併購旭申公司，提升營運效率及增強市場競爭力，今日股價也走強，盤中一度來到183元，漲幅近4%。

電動車特斯拉
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

元大高股息ETF除息 寫五驚奇

2019-10-23 23:45

IC設計、封測 法人青睞

2019-10-23 23:26

五大蘋概股 小摩喊買

2019-10-23 23:26

顧立雄：台股走在對的道路上

2019-10-23 23:25

特斯拉Q3意外獲利盤後股價飆漲 台廠概念股同慶

2019-10-24 10:04

美股小漲 台股提防高檔震盪

2019-10-24 08:57

鴻海三優勢 滙豐喊買

2019-10-24 00:59

第一金投顧董座分析 台股明年開高走低

2019-10-24 00:27

熱門文章

元大高股息ETF除息 寫五驚奇

2019-10-23 23:45

營收連三個月成長 外資卡位買進這30檔

2019-10-23 13:10

五大蘋概股 小摩喊買

2019-10-23 23:26

IC設計、封測 法人青睞

2019-10-23 23:26

小摩上修本季新iPhone出貨 喊買五大蘋概股

2019-10-23 19:14

誠美材重大訊息待公布 24日暫停交易

2019-10-23 18:27

鴻海三優勢 滙豐喊買

2019-10-24 00:59

IC設計旺季點火 聯詠突破200元

2019-10-23 14:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top