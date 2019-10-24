台股早盤漲至11,285點新高 權值股穩盤

2019-10-24 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



美股三大指數收漲激勵今（24）日台股開盤上漲27.17點，指數開在11,266.84點，早盤再度創高來到11,285點，不過盤中在亞股漲跌互見加上蘋概三王弱勢震盪之下，指數漲幅收斂。法人認為，短線高檔震盪要留意，整體而言，台股多頭推升態勢不變，操作可關注落後補漲股。

美股震盪走升，四大指數收盤漲多跌少。由於德州儀器財報不佳引領半導體族群表現疲弱；不過，在蘋果股價續創歷史新高的帶領下，科技股FAANG普遍上揚，而且原油庫存狀況優於預期，激勵能源股表現強勢，標普500尾盤收高，再次站回3,000點大關。

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終場道瓊工業指數上漲45.85點，或0.17%，收在26,833點；標普500指數上漲8.53點，或0.284%，收在3,004.52 點；那斯達克指數上漲15.49點，或0.19%，收在 8,119.79 點；費半指數下跌31.0點，或1.92%，收在1,576.57點。

觀察今日亞股表現，日股、恆生指數開盤走高，漲幅約在0.5%，上證、深證指數是盤中由黑翻紅，漲幅在0.1%至0.3%間，而韓股則是由紅翻黑，跌幅約在0.1%。

蘋概三王今日跌幅在0.2%至0.5%間，壓抑指數漲幅，不過資金仍持續點火，在權值股中包含聯電（2303）、和泰車、聯發科、統一、國巨、研華、光寶科與台塑與開發金等指數漲幅超過1%。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股過前波高點，不過目前位階與季線、月線的乖離大，短線漲多，有待賣壓消化。後續關注美中貿易戰、美股財報數據、台廠第3季獲利表現、月底Fed降息與否。