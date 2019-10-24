瑞儀股價帶量走揚 收復月線和季線
2019-10-24 10:15
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
瑞儀（6176）今（24）日受惠台股大盤開紅激勵，無懼外資賣壓，帶量上攻，重新攻破120元關卡，盤中最高一度漲至122元，收復月線和季線。
瑞儀遭遇外資賣壓，導致近期股價下行，不過自營商進場承接，替其股價增添支撐；截至昨日，自營商連五買；三大法人持股比例77.62%。
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瑞儀第3季受惠蘋果（Apple）10.2吋iPad上市，營運表現回溫，累計第3季單季營收約150.51億元，季增16%，為今年營收高點。
法人預期，由於旺季已過，瑞儀第4季可能會較第3季衰退，不過訂單能見度已到11月，表現仍不會太差。
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