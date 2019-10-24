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特斯拉Q3意外獲利盤後股價飆漲 台廠概念股同慶

2019-10-24 10:04經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

特斯拉。 美聯社
特斯拉。 美聯社
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電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季財報意外獲利，表現優於市場原先預測將會虧損的預期，推升盤後股價飆漲，台廠特期拉概念股今（24）日股價也是上漲表現，和大（1536）、貿聯-KY、美琪瑪、康普與乙盛-KY等股早盤齊漲，漲幅逾2~4%。

特斯拉第3季財報公布，每股盈餘1.86美元，表現遠優於彭博訪調分析師平均預測的每股虧損0.24美元，推升盤後股價飆漲，同時釋出對今年銷售36萬輛的目標充滿信心的說法。

特斯拉盤後股價大漲，台廠概念股今日早盤也走高，和大以111.5元開高，不過漲勢略有收斂，盤中漲幅4.73%；和大9月合併營收5億元，累計1~9月合併營收45.14億元，第3季合併營收15.29億元，創今年單季新高，預估第4季可望恢復以往水準。

貿聯-KY以223元開高，一度拉升至224元，盤中漲幅2.83%；美琪瑪則是以73元開出，一度拉升至75.6元，盤中漲幅4.37%；康普以82.5元開出，一度拉升到84.4元，盤中漲幅3.87%；乙盛-KY早盤以37.9元開高，一度拉升到39.5元，盤中漲幅4.95%。

和大特斯拉
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