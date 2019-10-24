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堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者「講話客氣一點」

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

美國光碟機訴訟案影響 廣明早盤下跌半根停板

2019-10-24 09:57經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

廣達旗下廣明光電（6188）遭惠普（HP）在美國控告違反反托拉斯法，廣明經過昨日跌停板後，今（24）日早盤股價一度跌幅達半根停板，爾後拉回，跌幅縮小至3%。

這次事件為惠普（HP）2013年在美國狀告光碟機品牌商，涉嫌違反反托拉斯法，拖了六年到現在還在纏訟，而且至今隨科技產業變化，筆記型電腦幾乎已經沒有裝上光碟機，訴訟案卻還在進行，廣明無奈的說他本身是代工廠，遇到此事只能應戰，「非常無奈」。

對此廣明表示大感無奈，況且多數台灣廠商均為代工廠的角色，理應不太會遇到品牌商之間的訴訟戰，廣明就表示，品牌商之間有議價能力，代工廠不僅沒有、且惠普也非客戶，「只能說無奈」。

此外，在毆盟方面，根據廣明今年最新年報指出，該公司於民國106年10月收到歐洲聯盟法院一審判決結果及課予罰緩之決定，裁罰金額為714萬歐元，廣明已估列相關損失及負債準備，待收受歐洲聯盟法院正式判決書後，本公司將研議判決書內容及決定是否提起上訴。

當時歐盟執委會宣布針對8家光碟機製造商反托拉斯案調查結果，及課予罰鍰的決定，當時廣明強調，歐盟執委會調查結果未公允反應事實，深感遺憾，目前正審閱歐盟執委會的決定，預計在歐盟法院針對該裁決提起上訴。

遇到包含美國、歐洲等訴訟案，而且訴訟案一開始就要拖個三年五年以上，廣明也只能硬著頭皮硬戰，甚至無奈，只能持續對抗，以維護公司與股東權益。

歐盟惠普
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