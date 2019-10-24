游庭皓：小資族想靠存股翻身？沒有你想的那麼簡單
▇ 游庭皓（財經作家）
近幾年存股熱潮興起，坊間流傳「月薪23k也能投資」、「小資族20萬滾出資產4千萬」，讓很多小資族以為，只要存股便能翻轉人生，但存股要有豐沛獲利，關鍵在本金要夠多，小資族想靠存股快速致富，其實不切實際。
小資族投入到股市的資金本就不多，月薪3萬，扣掉生活費與租屋費，一個月頂多存7千，一年大概只有8萬閒置資金，即使買進股價相對便宜的元大高股息ETF（0056），整年也存不到3張，且只有5千元的配息。
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相較小資族，退休族或富人存股產生的報酬相對明顯。首先是時間成本的承受能力，有錢人可用資金多，沒有生活上短期資金壓力，經得起時間成本，投入股市只是當作理財，從沒想過一年10倍，只有本金少的人才會有這種幻想。
再來是資金複利效果，有錢人本金是小資族好幾倍，同等報酬率會放大上百倍，本金5萬想要達到500萬級別，需要在市場翻100倍，即使是巴菲特，一年投資收益率高達到25%，也需要20年以上才能達到百萬級別，原始資本的大小才是影響能否致富的關鍵。
小資族能夠投入的本金與時間成本承受能力都相對低，很難依靠其當下存款翻轉人生，年輕時需要的不是期望靠投資致富，而是累積財富，在職場中獲取原始本金。
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