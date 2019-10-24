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堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者「講話客氣一點」

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

全新發光 兩大引擎帶動噴上天

2019-10-24 09:52經濟日報 記者呂安涔／即時報導

PA三雄之一的全新光電（2455）23日股價表現強勢，在三大法人同步買超231張的情況下，盤中大漲逾6%並創下19個月新高，雖然尾盤當沖賣壓出籠收在117.5元，但因主要客戶對未來展望抱持非常樂觀態度，法人認為股價仍有上漲空間。

全新是砷化鎵磊晶廠，是穩懋、宏捷科的上游，在PA及VCSEL兩個主要應用發酵下，法人樂觀預估明年EPS 3元起跳，因該公司成功打入OSRAM VCSEL供應鏈，稼動率也上來，毛利率站穩40%大關。

法人認為，全新本益比有機會和聯亞相比。

VCSEL聯亞
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