元大金出資26.18億 收購元大投信剩餘股權

2019-10-23 20:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／即時報導



元大金控（2885）今（23）日董事會決議將持股74%的子公司元大投信，剩餘在外近26%股權全數收購，預計每股收購價格45元，這個價位比7月底向元大投信持股逾2%的法人股東美商富國銀行收購持股的價位39元更高，兩者鑑價期間相隔約八個月，在元大投信獲利與資產規模持續成長下，使得此次元大金向其他股東開出的收購價更好。

元大金控指出，目前元大金持股元大投信74.36%，在之前富國銀行將元大投信持股賣給元大金之後，元大金基於對所有股東公平，以及符合金管會政策、子公司持股提高至百分百等原則，決定向其餘25.64%的股東洽購持股，待報主管機關核准後進行。以每股45元收購價概算，若全數收購則將花費26.18億元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過，元大投信並沒有公開發行，因此元大金無法採取公開收購模式進行，在金管會核准之後，元大金必須委由元大投信個別詢問其餘股東是否願意賣股給元大金，作業上不如公開收購簡便，另外，其餘股東也有權利不賣，因此最終是否一定可以把元大投信變成元大金持股百分百的子公司，也不確定。

元大投信獲利良好，去年每股稅後純益（EPS）達4.43元，今年來獲利繼續成長，管理資產規模超過5,000億元，穩坐市場龍頭地位，之前美商富國銀行將其持股賣給元大金，整個程序花費時間較長，並是以去年財報為基礎，收購價每股39元，已屬財顧鑑價區間的上緣，在元大投信持續成長下，此次元大金每股收購價也因而增加到每股45元。