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元大金出資26.18億 收購元大投信剩餘股權

2019-10-23 20:27經濟日報 記者夏淑賢／即時報導

元大金控（2885）今（23）日董事會決議將持股74%的子公司元大投信，剩餘在外近26%股權全數收購，預計每股收購價格45元，這個價位比7月底向元大投信持股逾2%的法人股東美商富國銀行收購持股的價位39元更高，兩者鑑價期間相隔約八個月，在元大投信獲利與資產規模持續成長下，使得此次元大金向其他股東開出的收購價更好。

元大金控指出，目前元大金持股元大投信74.36%，在之前富國銀行將元大投信持股賣給元大金之後，元大金基於對所有股東公平，以及符合金管會政策、子公司持股提高至百分百等原則，決定向其餘25.64%的股東洽購持股，待報主管機關核准後進行。以每股45元收購價概算，若全數收購則將花費26.18億元。

不過，元大投信並沒有公開發行，因此元大金無法採取公開收購模式進行，在金管會核准之後，元大金必須委由元大投信個別詢問其餘股東是否願意賣股給元大金，作業上不如公開收購簡便，另外，其餘股東也有權利不賣，因此最終是否一定可以把元大投信變成元大金持股百分百的子公司，也不確定。

元大投信獲利良好，去年每股稅後純益（EPS）達4.43元，今年來獲利繼續成長，管理資產規模超過5,000億元，穩坐市場龍頭地位，之前美商富國銀行將其持股賣給元大金，整個程序花費時間較長，並是以去年財報為基礎，收購價每股39元，已屬財顧鑑價區間的上緣，在元大投信持續成長下，此次元大金每股收購價也因而增加到每股45元。

元大金控元大投信
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