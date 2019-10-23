小摩上修本季新iPhone出貨 喊買五大蘋概股
iPhone 11系列熱銷，繼摩根士丹利上調第4季iPhone出貨預估，摩根大通最新報告，也上修本季新款iPhone出貨預測至5,500萬支，包括iPhone 11／11 Pro都上調，但下調iPhone 11 Pro Max出貨，總計單季iPhone全體將出貨增加到7,400萬支。
摩根大通優先看好台積電（2330）、鴻海、大立光、穩懋、玉晶光等五大蘋概股，受鴻海振臂大漲，昨（23）日和碩、緯創、新日興等蘋概股也逆勢走強。
摩根大通證券科技產業分析師楊維倫表示，新款iPhone買氣持續延燒，特別是低價款銷售強勁，加上市場因應12月美國對大陸新一輪關稅仍可能生效，提前拉貨，本季iPhone出貨有機會優於預期。
摩根大通最新將iPhone 11／11 Pro出貨分別上修200萬和100萬支，來到2,800萬及1,300萬支，高價款iPhone 11 Pro Max下調200萬到1,400萬支，整體新機仍上修百萬支，計入舊機的總出貨則由7,300萬上修到7,400萬支。
楊維倫指出，他預期到明年第1季，性價比高的iPhone 11還會熱銷，摩根大通此次也拉高第1季iPhone 11出貨四倍至2,000萬支，但對明年初才問市的iPhone SE2出貨從800萬降到300萬支，預期該款新機與舊機將因重複度挑戰而有買氣低於預期狀況。
不過，楊維倫同時強調，摩根大通整體對蘋概股樂觀，明年第1季iPhone出貨預測維持4,300萬支，相較今年第1季的3,600萬約有20%增幅。
他進一步表示，iPhone SE2預期規格為4.7吋螢幕搭載LCD、配備一顆後置單鏡頭及台積電A13晶片，主要瞄準iPhone 7／8換機需求。下半年5G iPhone則是重頭戲，除將分別採5.4吋、6.1吋和6.7吋OLED螢幕，也有機會採用三鏡頭搭載ToF，三支新機性能都會大幅提升。
另方面，摩根大通還大膽預測，蘋果將借鏡iPhone SE2有利平滑淡旺季銷售動能，在2021上半年也會推出一款中繼機，對蘋概股長線表現帶來更多支撐。
個股來看，由於三款iPhone 11機種都採A13晶片，台積電無疑受惠最大，其次是大立光、鴻海、穩懋在三支新機供貨比重均有50%以上，也深度受惠。
留言