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台股高檔整理收跌31.58點 三大法人買超33.4億

2019-10-23 15:17經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（23）日開低，雖一度翻紅，但在漲多壓利下，蘋概三王僅靠鴻海(2317)上漲及帶領部分鴻家軍撐盤，終場以11,239.67點作收，下跌31.58點，成交量1,393.51億元；三大法人買超33.4億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超50.09億元，投信買超2.92億元，自營商賣超（合計）19.62億元，其中自營商（自行買賣）賣超22.87億元，自營商（避險）買超3.25億元。

台股在創下逾29年新高後，今日以11,266.18點開低，早盤一度企圖上攻，拉升到紅盤11,281.12點，盤面上外資調升評等及目標價的鴻海持續走高，領軍鴻家軍撐盤，但是大立光及台積電則是走弱，大盤終場收11,239.67點，跌幅0.28%。

自營商外資台股三大法人
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