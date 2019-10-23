台股量只能靠當沖支撐？顧立雄：散戶瘋狂買股回不去了
2019-10-23 13:25
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
台股22日收在11271.25點，創近29年來新高，金管會主委顧立雄表示，台股走在對的道路上，就是基本面好台股就支撐，但面對立委質疑現在台股只能靠當沖來衝刺成交量，他坦承，過去散戶都在集中市場瘋狂買現貨的情況不會再發生。
今日上午立法院財委會上，立委曾銘宗表示，集中和櫃買兩市場去年日均成交量合計1,653億元，今年則是1,512億元，但是扣除當沖交易量，這兩年的日均成交量分別只有1,153億元和1,091億元。
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曾銘宗表示，這顯示近10年來，股市成交量並沒有真正放大，只有當沖的成交量有擴大；按照這樣的情況，台股未來要突破2011年當時沒有當沖的1,256億元很困難。
顧立雄表示，當沖也是量的一部分，現在金融商品多元，除了集中市場還有期貨市場等 ，台股的量要拉升到以前所有散戶都在集中市場瘋狂買現貨的情況不會再發生，而且各國市場都看得出來，也都是大戶。
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