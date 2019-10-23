營收連三個月成長 外資卡位買進這30檔

2019-10-23 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股第3季營收都已結算出爐，重量級大廠包括股王大立光（3008）、權王台積電（2330）也相繼召開法說會，釋出第4季展望，接下來進入第3季財報公布期，法人表示，在大盤指數有機會持續攀高下，要留意追高風險，法人布局的標的可望成為領軍的強勢指標。

統計連續三個月營收都成長的個股達174家，10月來外資買超逾千張的則有30家，合計買超鴻海14萬1,292張最多，其次則是日月光投控及國巨；投信10月來買超逾千張的則有13家，以買超華通最多；三大法人10月來合計買超逾千張的則有36家，鴻海、國巨、華通居前三大買超個股。

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連續三個月營收都成長股中，10月來外資買超逾千張個股包括，鴻海、日月光投控、國巨、義隆、奇鋐、華通、智邦、聯詠、臻鼎、致伸、中租-KY、穩懋、益登、微星、崇越、得力、大聯大、TPK、聯強、康控-KY、雙鴻、GIS-KY、宏捷科、群光、定穎、巨大、新普、台郡、聯陽與玉晶光等。

投信10月來買超逾千張有13家，包括華通、可成、宏捷科、日月光投控、旺宏、臻鼎、雙鴻、力致、康控-KY、穩懋、良維、立積、茂達；另外這些個股中有12家的股價及市值創下今年高點，其中外資買超的有日月光投控、臻鼎、康控、宏捷科、凡甲、博智、矽創、時碩工業、倉和、錦明。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股走高的多頭趨勢不變，只要未失守5日線，加上新台幣升值的資金行情，將有續創新高的機會，但因短線正乖離大，且指標進入超買區，要留意追高風險，操作上 不過度擴張持股表現，包括法人買超標的、旺季題材、及季報效應等是值得留意的布局重點。