獲利想像空間大 潤泰材股價再衝歷史新高

2019-10-23 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



潤泰材（8463）因離岸風電灌漿材料取得認證，獲利想像空間大，吸引買盤持續進駐，多方今日再度發動攻勢，在追價買盤推升下，潤泰材盤中股價來到50元，漲幅逾7%，創下歷史新高價位。同集團的潤泰全（2915）也見買盤進駐，推升盤中股價來到74.2元，漲幅逾2%，並創除息以來新高價，逼近填息價位。

潤泰材9月下旬取得離岸風電灌漿認證，主要用於水下基礎鋼架內、外的灌漿，市場看好，由於目前通過認證全球有三家， 但通過適合台灣海水溫度認證的目前只有潤泰材，且潤泰材相較進口商又有關稅、運費和倉儲成本等優勢，因此完全取得的機會大。

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法人表示，不論潤泰材僅出灌漿材料，或是加計施工工程，此部份業績挹注皆十分可觀。另外，海外市場的接單亦具潛力，因其亦可使用在鑽油平台，商機將不僅侷限在國內風電市場。

潤泰全今年除息後，股價即直直落，一度來到61.4元，不過，近期股價回升，穩健邁向填息價。法人表示，潤泰全今年獲利主要要看南山人壽及潤泰新（9945），其中，南山人壽今年獲利轉好，呈現逐季成長，且優於去年，潤泰新的銷售狀況亦不錯，且餘屋量不多，有助潤泰全今年獲利表現。