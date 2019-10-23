親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

貧窮人的臺北：如果可以選擇，誰不想當體面的好人

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

顧立雄：台股攀高峰是因台股走在對的道路上

2019-10-23 11:13攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

金管會主委顧立雄上午在立法院財政委員會備詢前受訪，對於股市攀高峰表示，台股走在對的道路上，就是好的基本面，基本面好就有支撐。被問到台股表現好的原因時，顧立雄說，台股殖利率不錯，就有好的投資標的，股市還是維持健全性，財報相對透明。

金管會主委顧立雄上午在立法院財政委員會備詢前受訪，對於股市攀高峰表示，台股走在對...
金管會主委顧立雄上午在立法院財政委員會備詢前受訪，對於股市攀高峰表示，台股走在對的道路上，就是好的基本面，基本面好就有支撐。記者黃義書／攝影
分享

台股顧立雄財報
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

鴻海股價重新站上80元 成交金額居冠

2019-10-23 09:59

台股創29年半新高 顧立雄：走在對的道路上

2019-10-23 09:32

台股漲多拉回開盤小跌5點 鴻海獨挑大樑

2019-10-23 09:28

0056啟動填息之路！爆量逆勢漲

2019-10-23 09:46

5G概念火熱 躍人氣指標

2019-10-22 23:42

高價股洗牌 玉晶光搶鏡

2019-10-22 23:42

電子集團市值飆 台積最猛

2019-10-22 23:42

台股漲幅四小龍之首 顧立雄看好台商回流轉骨續支撐

2019-10-23 09:51

台股均線格局偏多 法人：下檔震盪空間不深

2019-10-23 08:48

權值股領軍 台股創29年新高

2019-10-23 00:46

外資升評鴻海 喊股價太便宜

2019-10-22 23:45

權值股領軍攻堅 台股創29年新高

2019-10-22 23:31

中小電子股 點火補漲

2019-10-22 23:29

PCB前景佳 買盤聚焦

2019-10-22 23:29

14萬張增資新股 將出籠

2019-10-22 23:29

就市論勢／網通、IC設計族群 強勢

2019-10-22 23:27

國泰投信否認遭駭客勒索未遂、電腦當機

2019-10-22 20:08

國泰投信大當機 傳遭駭客勒索未遂

2019-10-22 19:28

2原因 中華信評將台塑四寶評等展望調為「負向」

2019-10-22 17:07

伺服器需求回溫 信驊預熱

2019-10-22 14:45

航運吸買盤 表現相對強勢

2019-10-22 14:45

法人看多台股 點出3大訊號

2019-10-22 14:45

新藥傳喜訊 科妍、南光跳高

2019-10-22 14:45

美股帶旺、權值點火 台股創29年新高

2019-10-22 14:45

5G帶動安防 監控需求 晶相光、原相明年進補

2019-10-22 14:36

權值股領軍 台股漲87點收11,271再創29年新高

2019-10-22 13:47

康控訂單一路旺到明年 股價飆漲停創1年高點

2019-10-22 13:20

台灣VS.美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01

指數攻高無功而返 蔡明翰：後續觀盤看三指數

2019-10-22 12:44

陽明領軍 中航、裕民及慧洋-KY股價走強

2019-10-22 12:25

郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠

2019-10-22 12:14

鋼材需求弱＋鋼構意外掉單 春源Q4轉保守

2019-10-22 11:51

美系外資喊買連升評等 統一超股價大漲

2019-10-22 11:45

生技股利多點火 科妍、南光股價跳高

2019-10-22 11:43

台股 「三訊號」偏多表態 蓄勢挑戰28年新高

2019-10-22 11:31

美系外資調高鴻海評等至買進 目標價升至94元

2019-10-22 11:21

美系外資喊進鴻海 目標價從70調至94元

2019-10-22 10:41

藍天上演慶祝行情 股價連續兩日漲停

2019-10-22 10:08

電金傳權值股撐盤 元大台灣50創新高

2019-10-22 10:06
看更多

熱門文章

國泰投信大當機 傳遭駭客勒索未遂

2019-10-22 19:28

2原因 中華信評將台塑四寶評等展望調為「負向」

2019-10-22 17:07

權值股領軍 台股漲87點收11,271再創29年新高

2019-10-22 13:47

宏捷科近十日漲35.8% 23日起預收款券

2019-10-22 18:00

還能再漲25％？台積電股價上看364元，法人賭的「黃金年代」到底是什麼？

2019-10-22 15:56

晶電 Mini LED訂單爆發

2019-10-22 23:23

外資高喊鴻海太便宜 由減碼跳評兩級至「買進」

2019-10-22 17:05

5G概念火熱 躍人氣指標

2019-10-22 23:42

0056啟動填息之路！爆量逆勢漲

2019-10-23 09:46

台灣VS.美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top