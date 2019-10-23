元大高股息爆量漲 填息幅度近兩成

2019-10-23 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／即時報導



元大高股息（0056）今（23）日進行除息交易，盤中爆出逾6萬張大量，填息腳步穩健，以除息參考價27.23計算，盤中上漲0.32元、漲幅逾1%，填息將近兩成。

元大高股息今日除息1.8元，股息發放日預計為11月26日，買盤自公告除息以來積極湧入，尚未參與除權息的投資人，也搶在今日開盤買進，試圖押寶填息。

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除此之外，觀察ETF成分股表現，多數個股站在多方也是推動元大高股息穩步填息的重要推手之一，包括記憶體封測龍頭力成漲勢凌厲，盤中距離漲停價僅剩一步之遙；驅動IC大廠聯詠也拉出半根漲停，漲幅居次，其他站在多放者還有創建、京元電、群光、華碩等，漲幅介於1~3%。

投信業者表示，元大高股息往年達成率為百分之百，最快填息天數為2014年除息的43天，但最長則是2016年除息耗費了239天，到隔年6月才順利達陣，不過從成立以來平均填息天數為132天，由於目前行情在高檔，投資人宜耐心等待。