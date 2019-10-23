台股創29年半新高 顧立雄：台灣走在對的道路上

2019-10-23 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



台股昨天收在1萬1271點，大盤指數創下29年半新高、是史上次高，市值也創歷史新高，今年漲幅居亞股第二。金管會主委顧立雄今天表示：「台灣是走在對的道路上，基本面好、台股就有支撐。」外資整體到現在還是買超，外資還是看好台股。

顧立雄說，台股現在呈現的殖利率不錯，在現在資金寬鬆的年代，要找到殖利率高得市場不容易，所以吸引資金進來。但現在經濟前景如何，還是影響最後股市的表現，現在中美貿易談判結果還有沒有進一步結果，另外是中國經濟表現，這都是值得來關切，英國脫歐也正在進行，所有都要關注。

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但顧立雄說，現在台商轉移基地回來，「轉骨」表現持續，總體經濟表現上台灣現在是四小龍之首，整體基本面可以期待，現在也有資金回台專法，要居高思危、戒慎以對。外資永遠在尋求好的投資標的，外資進進出出就是兩千億上下，會隨匯率跟投資標的做調節。整個基本面來看，外資在過去九個月以來是屬於匯出又匯入，但整體到現在還是買超，外資還是看好台股。