鴻海股價重新站上80元 成交金額居冠
2019-10-23 09:59
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
美系外資喊買，目標價上看94元，外資連續七個交易日買超鴻海（2317），今（23）日成為多頭指標，早盤以80元開出，一度拉升至80.9元，盤中漲幅0.88%，早盤成交金額居個股之冠。
美系外資調高鴻海評等至買進，目標價上看94元，鴻海股價也在外資持續買超下走揚，統計昨日外資買超41,123張，投信賣超60張，自營商買超2,222張，三大法人合計買超43,285張；外資連買7個交易日，合計買超14萬6,620張。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
鴻海9月營收5,877.9億，績創同期新高，月增47%，年增0.49%；合計第3季營收1兆3,845億元，創同期新高；累計今年前9月營收3兆6,014.9億元，年增3.3%。
蘋果iPhone11系列開賣，市場傳出追單好消息，法人看好蘋果供應鏈可望進一步受惠，兩大組裝廠鴻海及和碩第4季營收同步看增；受惠於iPhone11系列新機拉貨，鴻海9月營收表現亮眼，交出月增、年增雙率雙增的成績，9月營收及第3季營收雙雙創下歷史同期新高，10月營收有機會持續創高。
鴻海今日開高，重新站上80元關卡之上，早盤以80元開出一度拉升至80.9元，早盤成交量36,932張，成交金額居個股之冠。
留言