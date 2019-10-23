台股漲幅四小龍之首 顧立雄看好台商回流轉骨續支撐

2019-10-23 09:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會主委顧立雄。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 台股創29年半新高，金管會主委顧立雄今（23）日上午參加立法院財政委員會前受訪時表示，台股走在對的道路上，但是後續還是要看基本面表現，若表現好台股就有支撐；台股今年以來受惠「台商回流轉骨表現」，不僅經濟表現是四小龍之首，連今年來股市漲幅15.87%，亦同樣排四小龍第一位，超過新加坡、韓國與香港。

分析今年來台股表現好的原因，顧立雄認為，現在殖利率不錯，在資金寬鬆的年代，整體市場找到相對好的殖利率不易，因此有好的投資標的吸引資金進來。

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股市本身也維持相對健全性，財報相對透明度、監控等良好，整個經濟現在前景到底如何，才是影響最後台股及全球股市表現的關鍵，美中貿戰到底談判到最後是不是還能進一步有結果、中國經濟表現亦值得關切，英國脫歐正在進行式，都要關注。

顧立雄表示，台灣相對來說，台商轉移生產基地有回來，若整個轉骨表現能持續，基本面就能有好一點的期待，現在也有吸引資金回台的專法，就居高思危、戒慎以待。

台股能否成為資金避風港？顧立雄認為，外資永遠尋求好的投資標的，在2,000億元左右上上下下，會隨匯率與標的做一些調節，有短期操作也有長期投資，過去九個月以來有一些匯出也有一些匯入，對台股總體仍是買超狀態，表示看好台股。

投資人如何居高思危？顧立雄認為整體基本面好股市就有支撐，戒慎以待把經濟金融顧好，整個總體經濟環境要好。

對股市有信心，大戶、中實戶資金自然就會回流，不需要誰來呼喊。顧立雄透露，大戶中實戶微幅增加中，確實有回流的狀態，但增加的狀況也看出大家謹慎以對。

顧立雄表示，台灣總體經濟已變四小龍之首。至於台股方面，據金管會統計，今年以來截至10月22日止，台股上漲15.87%，表現不僅優於日本的12.66%，亦高於四小龍中的香港3.64%、韓國的上漲2.34%與新加坡的3%；此外台股中市場平均日成交值雖較去年舒減少13.68%，但仍優於日本的衰退近19%、香港的衰退20.66%、韓國衰退27%、新加坡衰退16%等亞洲其他主要市場，表現同樣居四小龍之首。