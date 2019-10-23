親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

0056啟動填息之路！爆量逆勢漲

2019-10-23 09:46經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

以高殖利率出名的元大高股息（0056）今（23）日除息1.8元，雖然遇到台股拉回，不過在搶「低」買盤湧入，元大高股息開盤後逆勢上漲，而且相對淨值的溢價連續達0.1~0.3%，短短2分鐘並衝出萬張熱量，14分鐘再突破3萬張，順利展開填息之路！

元大高股息此次除息殖利率超過6%，過去年年填息的紀錄吸引投資人蜂擁，22日雖因棄息賣壓導致規模終止連十增、小降至230多億元，但表現仍為掛牌來高峰。今日除息1.8元，元大高股息一開盤就回測季線下方，吸引搶低押寶填息的買盤進場。

台股9時前模擬撮合，元大高股息漲幅一度達3%，開盤後以小漲0.6%開出，逆大盤上漲，而且量滾量的速度極快，到9時5分已有2萬張，9時14分逾3萬張，ETF漲幅還擴大到0.9%，溢價約0.29%。

元大投信統計，過去元大高股息填息最快是2014年、只花43天填補缺口，最久是2016年10月除息，到2017年6月才填息，共耗時239天。

九次填息表現上，則平均花134天填息，此次首日順利展開填息後，行情值得關注。

台股23日拉回，無礙元大高股息啟動填息之路。 圖／券商軟體
台股23日拉回，無礙元大高股息啟動填息之路。 圖／券商軟體
分享

高股息元大投信
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

鴻海股價重新站上80元 成交金額居冠

2019-10-23 09:59

台股創29年半新高 顧立雄：走在對的道路上

2019-10-23 09:32

台股漲多拉回開盤小跌5點 鴻海獨挑大樑

2019-10-23 09:28

5G概念火熱 躍人氣指標

2019-10-22 23:42

高價股洗牌 玉晶光搶鏡

2019-10-22 23:42

電子集團市值飆 台積最猛

2019-10-22 23:42

顧立雄：台股攀高峰是因台股走在對的道路上

2019-10-23 11:13

台股漲幅四小龍之首 顧立雄看好台商回流轉骨續支撐

2019-10-23 09:51

台股均線格局偏多 法人：下檔震盪空間不深

2019-10-23 08:48

權值股領軍 台股創29年新高

2019-10-23 00:46

外資升評鴻海 喊股價太便宜

2019-10-22 23:45

權值股領軍攻堅 台股創29年新高

2019-10-22 23:31

中小電子股 點火補漲

2019-10-22 23:29

PCB前景佳 買盤聚焦

2019-10-22 23:29

14萬張增資新股 將出籠

2019-10-22 23:29

就市論勢／網通、IC設計族群 強勢

2019-10-22 23:27

國泰投信否認遭駭客勒索未遂、電腦當機

2019-10-22 20:08

國泰投信大當機 傳遭駭客勒索未遂

2019-10-22 19:28

2原因 中華信評將台塑四寶評等展望調為「負向」

2019-10-22 17:07

伺服器需求回溫 信驊預熱

2019-10-22 14:45

航運吸買盤 表現相對強勢

2019-10-22 14:45

法人看多台股 點出3大訊號

2019-10-22 14:45

新藥傳喜訊 科妍、南光跳高

2019-10-22 14:45

美股帶旺、權值點火 台股創29年新高

2019-10-22 14:45

5G帶動安防 監控需求 晶相光、原相明年進補

2019-10-22 14:36

權值股領軍 台股漲87點收11,271再創29年新高

2019-10-22 13:47

康控訂單一路旺到明年 股價飆漲停創1年高點

2019-10-22 13:20

台灣VS.美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01

指數攻高無功而返 蔡明翰：後續觀盤看三指數

2019-10-22 12:44

陽明領軍 中航、裕民及慧洋-KY股價走強

2019-10-22 12:25

郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠

2019-10-22 12:14

鋼材需求弱＋鋼構意外掉單 春源Q4轉保守

2019-10-22 11:51

美系外資喊買連升評等 統一超股價大漲

2019-10-22 11:45

生技股利多點火 科妍、南光股價跳高

2019-10-22 11:43

台股 「三訊號」偏多表態 蓄勢挑戰28年新高

2019-10-22 11:31

美系外資調高鴻海評等至買進 目標價升至94元

2019-10-22 11:21

美系外資喊進鴻海 目標價從70調至94元

2019-10-22 10:41

藍天上演慶祝行情 股價連續兩日漲停

2019-10-22 10:08

電金傳權值股撐盤 元大台灣50創新高

2019-10-22 10:06
看更多

熱門文章

國泰投信大當機 傳遭駭客勒索未遂

2019-10-22 19:28

2原因 中華信評將台塑四寶評等展望調為「負向」

2019-10-22 17:07

權值股領軍 台股漲87點收11,271再創29年新高

2019-10-22 13:47

宏捷科近十日漲35.8% 23日起預收款券

2019-10-22 18:00

還能再漲25％？台積電股價上看364元，法人賭的「黃金年代」到底是什麼？

2019-10-22 15:56

外資高喊鴻海太便宜 由減碼跳評兩級至「買進」

2019-10-22 17:05

晶電 Mini LED訂單爆發

2019-10-22 23:23

5G概念火熱 躍人氣指標

2019-10-22 23:42

台灣VS.美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01

鴻海目標價 外資調升至94元

2019-10-22 14:36

外資升評鴻海 喊股價太便宜

2019-10-22 23:45

PCB前景佳 買盤聚焦

2019-10-22 23:29

0056啟動填息之路！爆量逆勢漲

2019-10-23 09:46

台積電鴻海擺尾 台股創逾29年新高

2019-10-22 14:09

高價股洗牌 玉晶光搶鏡

2019-10-22 23:42

14萬張增資新股 將出籠

2019-10-22 23:29

國泰投信否認遭駭客勒索未遂、電腦當機

2019-10-22 20:08

權值股領軍攻堅 台股創29年新高

2019-10-22 23:31

台股創29年新高 法人：建議投資人不要追高

2019-10-22 16:03

AirPods拉貨 康控股價發威

2019-10-22 14:45

電子集團市值飆 台積最猛

2019-10-22 23:42

晶電旗下晶成 搶5G商機

2019-10-22 23:24

中小電子股 點火補漲

2019-10-22 23:29

中華電 奪台電標案

2019-10-22 23:25

外資買超138.21億 最愛這一檔

2019-10-22 19:17

法人看多台股 點出3大訊號

2019-10-22 14:45

5G帶動安防 監控需求 晶相光、原相明年進補

2019-10-22 14:36

台股創29年新高 法人：三大指標看旺台股

2019-10-22 22:36

康控訂單一路旺到明年 股價飆漲停創1年高點

2019-10-22 13:20

5G帶動監視器需求 晶相光、原相明年大啖監控商機

2019-10-22 11:29

郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠

2019-10-22 12:14

台股刷新29年新高收漲87.1點 三大法人買超130.2億

2019-10-22 15:21

權值股領軍 台股創29年新高

2019-10-23 00:46

台股 「三訊號」偏多表態 蓄勢挑戰28年新高

2019-10-22 11:31

台股今年來上漲1,543點 歷史高點12,682在望？

2019-10-22 17:59

力成Q3獲利 跳增45%

2019-10-22 23:24

元大高股息除息 買賣操作策略看這

2019-10-23 08:36

台股挑戰28年來高點 統一超股價走高飛越300元關卡

2019-10-22 11:19

多方行情回溫 PCB股強勢上攻

2019-10-22 11:26

三陽新車助陣 今年EPS上看3元

2019-10-22 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top