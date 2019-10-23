0056啟動填息之路！爆量逆勢漲

2019-10-23 09:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



以高殖利率出名的元大高股息（0056）今（23）日除息1.8元，雖然遇到台股拉回，不過在搶「低」買盤湧入，元大高股息開盤後逆勢上漲，而且相對淨值的溢價連續達0.1~0.3%，短短2分鐘並衝出萬張熱量，14分鐘再突破3萬張，順利展開填息之路！

元大高股息此次除息殖利率超過6%，過去年年填息的紀錄吸引投資人蜂擁，22日雖因棄息賣壓導致規模終止連十增、小降至230多億元，但表現仍為掛牌來高峰。今日除息1.8元，元大高股息一開盤就回測季線下方，吸引搶低押寶填息的買盤進場。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台股9時前模擬撮合，元大高股息漲幅一度達3%，開盤後以小漲0.6%開出，逆大盤上漲，而且量滾量的速度極快，到9時5分已有2萬張，9時14分逾3萬張，ETF漲幅還擴大到0.9%，溢價約0.29%。

元大投信統計，過去元大高股息填息最快是2014年、只花43天填補缺口，最久是2016年10月除息，到2017年6月才填息，共耗時239天。