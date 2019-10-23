存股族注意 元大高股息邁開填息腳步
2019-10-23 09:38
經濟日報 記者林婉琪
／即時報導
元大高股息（0056）今（23）日進行除息，每股配發現金股息1.8元，以昨日收盤價29.03元計算，現金股息殖利率約6%，受到投資人熱烈參與，展開填息腳步，截至9時1分，元大高股息報27.35元，上漲0.12元，漲幅0.4%。
元大高股息ETF收益分配發放日為11月26日。觀察元大高股息ETF自2007年12月13日成立，歷年平均配息1.15元、配息率4.6%、填息天數132天，由於高股息具有ETF波動較低的特性，但仍兼具股息收益，歷史配息紀錄表現不俗，一直深受投資人青睞。
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不過，投信業者表示，因目前台股行情高漲，元大高股息價位在歷史高點，投資人宜耐心等待。
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