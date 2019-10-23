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台股創29年半新高 顧立雄：走在對的道路上

2019-10-23 09:32經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

金管會主委顧立雄 本報系資料庫
金管會主委顧立雄 本報系資料庫
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台股22日收在11,271.25點，指數創下29年半新高；對此，金管會主委顧立雄今（23）日上午在立法院對股市攀高峰表示，台股走在對的道路上，就是好的基本面，基本面好就有支撐。

被問到台股表現好的原因，顧立雄表示，台股殖利率不錯，資金寬鬆的年代，要找到相對殖利率好，不是太容易，殖利率表現不錯，就有好的投資標的，股市還是維持健全性，財報相對透明。

顧立雄表示，整個經濟前景如何，還是會影響台股；目前中美貿易談判最後的結果，在簽協議之外，是否有另一個結果，另外就是中國的經濟表現，都值得關切，還有目前英國脫歐也正在關注。

顧立雄表示，台股基本面好，整體環境，因此能吸引中實戶，但也提醒對股市要居高思危。

至於台股是否為資金避風港，推升大盤指數持續上漲？顧立雄表示，外資進進出出，就在2,000億上下，會隨著匯率和投資標的調節，也有一些短資產操作；從基本面來看，外資在過去九個月以來，外資進進出出，總體呈現買超，看好台灣市場。

顧立雄也表示，與第1季相較大戶和中實戶有微幅增加，確實對於股市有呈現回流，但從大戶和中實戶回流增加的情況，大家還是謹慎以對。

台股顧立雄殖利率
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