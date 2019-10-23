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台股漲多拉回開盤小跌5點 鴻海獨挑大樑

2019-10-23 09:28經濟日報 記者林婉琪／即時報導

台股。 圖／聯合報系資料照片
台股。 圖／聯合報系資料照片
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台股在22日創下歷史次高點後，今（23）日開盤小跌5.07點，開在11,266.18點；盤面上，蘋概股三王僅鴻海（2317）獨挑大樑，延續昨日漲勢，早盤上漲0.7%，台積電與大立光則出現回測，分別下跌0.3%及0.4%。

美股方面，受到企業財報失利影響，四大指數全數下跌，道瓊指數下跌0.15%，S&P 500指數下跌0.36%，那斯達克下跌0.72%，費城半導體指數下跌0.77%。

尖牙股 （FAANG） 盡數下跌，尤以Netflix跌勢最大，下跌 4.09%，其次為臉書，下跌3.91%；亞馬遜跌幅也有1%，蘋果與Alphabet則小跌0.2%。

從籌碼面觀察，三大法人昨日合計買超130.45億元，其中外資買超138.21億元、投信賣超4.21億元、自營商賣超3.55億元。

另外，代表散戶的融資餘額，昨日增加4.8億元，整體市場融資餘額水位攀升至1,405億元。

法人表示，從量價結構來看，大盤指雖創下29年來的新高，但是成交值部分，並沒有同步放大，面對籌碼的不穩定，量能是接下來重要關鍵。

儘管量價背離已無可避免，量價失控就必須提防；5日均線是短線多空強弱依據，操作切忌追高殺低。

融資餘額台積電
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