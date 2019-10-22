外資買超138.21億 最愛這一檔
2019-10-22 19:17
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
台股今(22)日收在11,271.25點，創下逾29年新高，三大法人合計買超130.2億元，尤以外資買超138.21億元最多，統計買超前十大個股中，買超鴻海(2317)41,123張最高，其次是光寶科及欣興。
台股今日開盤跳空衝上11,200點，以11,221.19點開出，由電子權值股領軍，台積電止跌反彈，鴻海表現亮眼，大盤指數開高後在高檔整理，終場收在11,271.25點，上漲87.1點，漲幅0.78%，成交量1,260.03億元；三大法人買超130.2億元，除了外資買超，投信賣超4.46億元，自營商賣超（合計）3.54億元。
外資買超以權值股、低基期股、金融股及題材股為主，買超前十大依序是鴻海、光寶科、欣興、元大台灣50反1、新光金、台積電、中信金、嘉聯益、南電、群創等。
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美系外資調高鴻海評等至買進，目標價上看94元，今日股價開高走高收在79.5元，上漲1.9元，漲幅2.44%，成交量爆出83,803張，統計外資買超41,123張，投信賣超60張，自營商買超2,222張，三大法人合計買超43,285張；外資連買7個交易日，合計買超14萬6,620張。
蘋概三王今日齊揚，台積電也獲外資買超10,371張，投信買超15張，自營商賣超164張，合計三大法人買超10,222張，外資連續3個交易日買超台積電，今日以294元收盤，上漲4元，漲幅1.37%，成交25,961張；大立光收4,390元，上漲10元，成交361張。
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