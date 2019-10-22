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當心籌碼變化！利勤、鑽全、國票金等增資股即將出籠

2019-10-22 18:10經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

台股22日開高走高，指數創29年新高，但籌碼面變化值得留意，現階段因進入除權息後的增資新股「密集發放期」，利勤（4426）、鑽全、國票金等，總計14萬張增資新股，未來兩周將密集出籠，個股震盪程度恐加劇。

台股22日早盤走強，逼近去年1月下旬11,270點波段高點，之後高檔整理，尾盤電子續強，金融翻紅，台積電和鴻海擺尾，終場收11,271點，上漲87點，創1990年4月上旬以來高點，成交值1,260億元。

台新投顧副總黃文清表示，台積電展望優於預期，高階製程市占提升，帶動上下游供應鏈，此外，iPhone11具價格吸引力，有利台灣供應鏈，外資多預期明年台股企業獲利恢復正成長，台股後市仍以偏多看待。

兆豐國際投顧董事長李秀利則指出，雖然大盤多頭氣盛，但上市櫃公司除權息後，增資新股也進入「密集發放期」，富致、利勤、旭隼、旭源、展宇、鑽全、力達-KY、國票金、新光金等多檔個股，增資股將接續發放。

短線籌碼面變化值得追蹤，但股價並不一定會下跌，「主要關鍵仍須觀察市場環境，還有個股業績成長性、本益比等」。

「由於近期傳產、電子輪動，雖然增資股上市，短期可能不利於籌碼面穩定，但預期獲利成長性佳的族群，應仍會受到市場法人買盤護持。」李秀利說。

根據統計，未來兩周共計有16萬張的增資新股將密集上市；其中，新光金、國票金、力達-KY 、利勤等，各自有上萬張的的增資新股，將會在近期密集釋出。

至於旭隼、富致、旭源、鑽全、展宇等，也有數千張至數百張的增資新股將出籠。

黃文清認為，若以台股近期盤勢多頭頻創新高的格局來看，增資股消化速度將有機會比市場預期來得快，配合國際股市高檔震盪，台股仍可望出現波段行情。

搭配除權息和主要增資股出籠的時間點來看，增資股的高峰賣壓期應在10月底、11月初可望告一段落，一些預期下半年成長性仍高的績優族群仍可作逢低布局。

法人強調，儘管對增資股，市場一般以負面解讀，但觀察現階段的增資股，部分個股先前股價已隨大盤修正，較無短線過熱的獲利了結賣壓，法人若能趁增資股出籠之際反向加碼，將有助股價持穩。

台股個股
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