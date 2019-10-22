台股今年來上漲1,543點 歷史高點12,682在望？

2019-10-22 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



近30年來，台股史上六度上演萬點行情，其中以自2017年5月以來到現在的這一波萬點行情最久，今(22)日收在 11,271.25點，創下逾29年的新高；法人提醒要留意追高風險，同時坦言目前無法預測是否將直衝歷史高點的12,682點，但在資金行情推升下，續創波段高點的多頭趨勢不變。

根據統計，台股在1989年6月首度站上萬點；1990年2月12日寫下12,682.41點的歷史高點；1997年8月第三度站上萬點、其後在2000年的4月及6月、2015年4月也有短暫的萬點表現、2017年5月以來至現在則是最新一波的萬點行情，雖然在2018年10月到2019年2月間曾短暫失守萬點，但今年來則是一路走高的表現。

2年多的萬點行情仍在延續，甚至再往上攻高到11,000點之上，今日收在11,271.25點，統計今年來指數大漲1,543.84點，漲幅15.87%；法人看好目前的多頭起勢並未改變。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股走高的多頭趨勢不變，目前沿著5日線往上，加上新台幣升值的資金行情，將有續創新高的機會，但因短線正乖離大，且指標進入超買區，要留意追高風險，操作上 不過度擴張持股表現，包括法人買超標的、旺季題材及季報效應等值得留意。

證券分析師張陳浩表示，今日創高，但量能不是很足，投資人要思高居危，國際股市持穩及選舉逼近下，預期仍有再攻高的機會，操作上建議汰弱留強，長線布局可以留意生技及塑化股，短線則以貼近盤面來操作。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股大盤指數突破前波高點，由於台股目前殖利率仍有約4%，較美股不到2%高，加上台股在大中華區相對安定，仍然吸引資金回流股市推升大盤表現，從基本面來看，台積電今年第4季到明年第1季營運展望優於預期，高階製程市佔提升，帶動上下游供應鏈，Apple iPhone11系列具價格吸引力，有利台灣硬體供應鍊，台灣科技業在2020年有機會超越市場成長均值，目前外資多已預期明年台股企業獲利恢復正成長，台股後市仍以偏多看待。

不過，就短線而言，劉宇衡認為，台股目前本益比為2008年以來相對高檔，美國10年/2年券殖利率曲線反轉已成定局，先前在2000/2008年都有後續景氣衰退記錄，且對後續股市造成重大影響，因此目前盤面雖尚處健康，但仍抱持一定風險意識。