台股今年來上漲1,543點 歷史高點12,682在望？
近30年來，台股史上六度上演萬點行情，其中以自2017年5月以來到現在的這一波萬點行情最久，今(22)日收在 11,271.25點，創下逾29年的新高；法人提醒要留意追高風險，同時坦言目前無法預測是否將直衝歷史高點的12,682點，但在資金行情推升下，續創波段高點的多頭趨勢不變。
根據統計，台股在1989年6月首度站上萬點；1990年2月12日寫下12,682.41點的歷史高點；1997年8月第三度站上萬點、其後在2000年的4月及6月、2015年4月也有短暫的萬點表現、2017年5月以來至現在則是最新一波的萬點行情，雖然在2018年10月到2019年2月間曾短暫失守萬點，但今年來則是一路走高的表現。
2年多的萬點行情仍在延續，甚至再往上攻高到11,000點之上，今日收在11,271.25點，統計今年來指數大漲1,543.84點，漲幅15.87%；法人看好目前的多頭起勢並未改變。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股走高的多頭趨勢不變，目前沿著5日線往上，加上新台幣升值的資金行情，將有續創新高的機會，但因短線正乖離大，且指標進入超買區，要留意追高風險，操作上 不過度擴張持股表現，包括法人買超標的、旺季題材及季報效應等值得留意。
證券分析師張陳浩表示，今日創高，但量能不是很足，投資人要思高居危，國際股市持穩及選舉逼近下，預期仍有再攻高的機會，操作上建議汰弱留強，長線布局可以留意生技及塑化股，短線則以貼近盤面來操作。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股大盤指數突破前波高點，由於台股目前殖利率仍有約4%，較美股不到2%高，加上台股在大中華區相對安定，仍然吸引資金回流股市推升大盤表現，從基本面來看，台積電今年第4季到明年第1季營運展望優於預期，高階製程市佔提升，帶動上下游供應鏈，Apple iPhone11系列具價格吸引力，有利台灣硬體供應鍊，台灣科技業在2020年有機會超越市場成長均值，目前外資多已預期明年台股企業獲利恢復正成長，台股後市仍以偏多看待。
不過，就短線而言，劉宇衡認為，台股目前本益比為2008年以來相對高檔，美國10年/2年券殖利率曲線反轉已成定局，先前在2000/2008年都有後續景氣衰退記錄，且對後續股市造成重大影響，因此目前盤面雖尚處健康，但仍抱持一定風險意識。
在短線震盪格局下，操作上可以長期配息穩定的績股為主要持股核心，以獲得下檔保護，並逢低佈局跌深、殖利率上揚的標的，如網通、5G、半導體；另外，具高股息、低本益比優勢之傳產類股可當衛星配置，以分散風險。
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