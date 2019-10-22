親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台股今年來上漲1,543點 歷史高點12,682在望？

2019-10-22 17:59經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

近30年來，台股史上六度上演萬點行情，其中以自2017年5月以來到現在的這一波萬點行情最久，今(22)日收在 11,271.25點，創下逾29年的新高；法人提醒要留意追高風險，同時坦言目前無法預測是否將直衝歷史高點的12,682點，但在資金行情推升下，續創波段高點的多頭趨勢不變。

根據統計，台股在1989年6月首度站上萬點；1990年2月12日寫下12,682.41點的歷史高點；1997年8月第三度站上萬點、其後在2000年的4月及6月、2015年4月也有短暫的萬點表現、2017年5月以來至現在則是最新一波的萬點行情，雖然在2018年10月到2019年2月間曾短暫失守萬點，但今年來則是一路走高的表現。

2年多的萬點行情仍在延續，甚至再往上攻高到11,000點之上，今日收在11,271.25點，統計今年來指數大漲1,543.84點，漲幅15.87%；法人看好目前的多頭起勢並未改變。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股走高的多頭趨勢不變，目前沿著5日線往上，加上新台幣升值的資金行情，將有續創新高的機會，但因短線正乖離大，且指標進入超買區，要留意追高風險，操作上 不過度擴張持股表現，包括法人買超標的、旺季題材及季報效應等值得留意。

證券分析師張陳浩表示，今日創高，但量能不是很足，投資人要思高居危，國際股市持穩及選舉逼近下，預期仍有再攻高的機會，操作上建議汰弱留強，長線布局可以留意生技及塑化股，短線則以貼近盤面來操作。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股大盤指數突破前波高點，由於台股目前殖利率仍有約4%，較美股不到2%高，加上台股在大中華區相對安定，仍然吸引資金回流股市推升大盤表現，從基本面來看，台積電今年第4季到明年第1季營運展望優於預期，高階製程市佔提升，帶動上下游供應鏈，Apple iPhone11系列具價格吸引力，有利台灣硬體供應鍊，台灣科技業在2020年有機會超越市場成長均值，目前外資多已預期明年台股企業獲利恢復正成長，台股後市仍以偏多看待。

不過，就短線而言，劉宇衡認為，台股目前本益比為2008年以來相對高檔，美國10年/2年券殖利率曲線反轉已成定局，先前在2000/2008年都有後續景氣衰退記錄，且對後續股市造成重大影響，因此目前盤面雖尚處健康，但仍抱持一定風險意識。

在短線震盪格局下，操作上可以長期配息穩定的績股為主要持股核心，以獲得下檔保護，並逢低佈局跌深、殖利率上揚的標的，如網通、5G、半導體；另外，具高股息、低本益比優勢之傳產類股可當衛星配置，以分散風險。

台股史上萬點行情。資料來源：CMoney
台股史上萬點行情。資料來源：CMoney
分享

台股高股息
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

權值股領軍 台股漲87點收11,271再創29年新高

2019-10-22 13:47

伺服器需求回溫 信驊預熱

2019-10-22 14:45

航運吸買盤 表現相對強勢

2019-10-22 14:45

法人看多台股 點出3大訊號

2019-10-22 14:45

新藥傳喜訊 科妍、南光跳高

2019-10-22 14:45

美股帶旺、權值點火 台股創29年新高

2019-10-22 14:45

5G帶動安防 監控需求 晶相光、原相明年進補

2019-10-22 14:36

康控訂單一路旺到明年 股價飆漲停創1年高點

2019-10-22 13:20

台灣VS.美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01

指數攻高無功而返 蔡明翰：後續觀盤看三指數

2019-10-22 12:44

陽明領軍 中航、裕民及慧洋-KY股價走強

2019-10-22 12:25

郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠

2019-10-22 12:14

鋼材需求弱＋鋼構意外掉單 春源Q4轉保守

2019-10-22 11:51

美系外資喊買連升評等 統一超股價大漲

2019-10-22 11:45

生技股利多點火 科妍、南光股價跳高

2019-10-22 11:43

台股 「三訊號」偏多表態 蓄勢挑戰28年新高

2019-10-22 11:31

美系外資調高鴻海評等至買進 目標價升至94元

2019-10-22 11:21

美系外資喊進鴻海 目標價從70調至94元

2019-10-22 10:41

藍天上演慶祝行情 股價連續兩日漲停

2019-10-22 10:08

電金傳權值股撐盤 元大台灣50創新高

2019-10-22 10:06

外資連買挹注 零壹早盤股價上攻

2019-10-22 09:55

美股收漲 台股開高衝破11,200關卡挑戰28年新高

2019-10-22 09:47

吳佩奇：多空角力5日線 同時布局相同履約價買賣權

2019-10-22 09:02

台股量能 縮至千億元

2019-10-21 23:45

永豐金證周四講座 教戰權證

2019-10-21 23:32

高券資比族群 短打強棒

2019-10-21 23:32

七檔現金減資 大盤焦點

2019-10-21 23:32

證交所上市業務宣導 回響大

2019-10-21 23:31

合併財報揭露企業全貌 系列／企業合併財報 投資指標

2019-10-21 23:31

橡膠族群 法人卡位

2019-10-21 23:31

就市論勢／5G、蘋概、生技 可留意

2019-10-21 23:30

股息刷出247億新高！元大高規模連十增 史上第七長

2019-10-21 21:11

美國版0050對打？富邦投信申請標普500指數資格認可

2019-10-21 20:43

歐菲光傳財務吃緊 宸鴻有望受惠

2019-10-21 14:43

製鞋雙傑財報佳 戰波段高

2019-10-21 14:21

外資青睞 12精兵出列

2019-10-21 14:21

水泥雙雄人氣旺 價量齊揚

2019-10-21 14:21

3族低基期護體 續唱多頭

2019-10-21 14:21

台股回測5日線 中小兵挺住

2019-10-21 14:21
看更多

熱門文章

股息刷出247億新高！元大高規模連十增 史上第七長

2019-10-21 21:11

權值股領軍 台股漲87點收11,271再創29年新高

2019-10-22 13:47

七檔現金減資 大盤焦點

2019-10-21 23:32

美國版0050對打？富邦投信申請標普500指數資格認可

2019-10-21 20:43

帆宣 拿下華銀機電大單

2019-10-21 23:27

高券資比族群 短打強棒

2019-10-21 23:32

還能再漲25％？台積電股價上看364元，法人賭的「黃金年代」到底是什麼？

2019-10-22 15:56

中環併威寶 營收將躍升

2019-10-21 23:28

鴻海目標價 外資調升至94元

2019-10-22 14:36

外資高喊鴻海太便宜 由減碼跳評兩級至「買進」

2019-10-22 17:05

台灣VS.美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01

布局5G邊緣運算報捷 立端供貨美電信龍頭

2019-10-21 23:27

橡膠族群 法人卡位

2019-10-21 23:31

台積電鴻海擺尾 台股創逾29年新高

2019-10-22 14:09

台股量能 縮至千億元

2019-10-21 23:45

法人挺矽創 上看11.14元

2019-10-21 23:26

就市論勢／5G、蘋概、生技 可留意

2019-10-21 23:30

伺服器庫存去化近尾聲 信驊每股拚賺22.6元

2019-10-21 23:26

2原因 中華信評將台塑四寶評等展望調為「負向」

2019-10-22 17:07

台船 奪離岸風電大案

2019-10-21 23:29

台股 「三訊號」偏多表態 蓄勢挑戰28年新高

2019-10-22 11:31

世界 樂觀5G、AI發展

2019-10-21 23:26

鴻海、大立光 四檔放閃

2019-10-21 23:35

台股刷新29年新高收漲87.1點 三大法人買超130.2億

2019-10-22 15:21

康控訂單一路旺到明年 股價飆漲停創1年高點

2019-10-22 13:20

台股創29年新高 法人：建議投資人不要追高

2019-10-22 16:03

板橋大遠百周年慶 業績衝

2019-10-21 23:29

精誠揪伴 強攻混合雲

2019-10-21 23:27

AirPods拉貨 康控股價發威

2019-10-22 14:45

美系外資調高鴻海評等至買進 目標價升至94元

2019-10-22 11:21

台股挑戰28年來高點 統一超股價走高飛越300元關卡

2019-10-22 11:19

郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠

2019-10-22 12:14

5G帶動監視器需求 晶相光、原相明年大啖監控商機

2019-10-22 11:29

美股收漲 台股開高衝破11,200關卡挑戰28年新高

2019-10-22 09:47

藍天上演慶祝行情 股價連續兩日漲停

2019-10-22 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top