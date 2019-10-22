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市場不確定性高 中華信評：台塑四寶評等展望調為負向

2019-10-22 17:13經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

華信評今（22）日指出，台塑四寶的獲利能力與現金流量產生能力已經明顯減弱，且在總體經濟的逆風挑戰、市場前景的高度不確定性、以及全球產能增加等因素的影響下，弱化現象可能還會持續，將台塑集團四家核心公司的評等展望由「穩定」調為「負向」。

除此，中華信評點出，台塑集團的借款對EBITDA比可能會在未來的一至二年期間升高至兩倍以上，因為在台塑集團的現金流量逐漸減弱之際，其資本支出正在提高，而且預期該集團仍將維持偏高的現金股利配發政策。

中華信評將台塑集團四家核心公司的評等展望由「穩定」調為「負向」，以反映台塑集團評等面臨之顯著的下行風險，因為該集團的借款對EBITDA比有可能會升高至兩倍以上，並維持一段較長的時間。

與此同時，中華信評確認台塑集團四家核心公司的長期發行體信用評等為「twAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。

此外，中華信評確認台塑集團四家核心公司的一般無擔保普通公司債的債務發行信用評等為「twAA」，由台塑集團（開曼）有限公司發行、台塑集團四家公司承擔保證責任的一般無擔保普通公司債的債務發行信用評等為「twAA」。

台塑集團華信公司債
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