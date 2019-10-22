外資高喊鴻海太便宜 由減碼跳評兩級至「買進」

2019-10-22 17:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／台北即時報導



美銀美林高喊鴻海太便宜，股價淨值比才0.8倍，破天荒將投資評價由「減碼」跳評兩級至「買進」，將鴻海目標價由70元升至94元，iPhone、雲端、網通為未來三大成長動能。

美銀美林22日發布報告指出，由於鴻海2017-2019的年獲利下滑7-18%、經營管理權進入過渡期加上企業轉投資等因素，目前股價淨值比只有0.8倍。如果扣除夏普/亞太電信的投資不計，股價淨值比也只有0.9倍。不過，今年以來，情況已有改善。預期2020至2021年，來自於iPhone、雲端、網通的三大成長動能將使鴻海的獲利年成長率達3-4%。

美銀美林分析師預期，iPhone的明年出貨量年成長率9%，2021年10%。至於由鴻海擁有84%的富士康工業互聯網（FII），占鴻海今年第2季獲利的70%，預期2020-2021年FII的年獲利成長率19%。加上鴻海在明年第4季可望打入Apple Watch供應鏈，將提供更多的成長動能。

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報告指出，雖然鴻海歷來的資本支出龐大且有各式各樣的轉投資，但鴻海不曾虧損過，只是自由現金流量數字不佳。鴻海從2010年以來的股利發放率介於15%至40%，未來計劃提高到40%以上，新的管理階層也將更聚焦在核心業務。