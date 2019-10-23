親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

投資台指期免驚 只要5,000元即可交易

2019-10-23 00:00聯合線上 文／楊順平

期王金融推出FINTECH 創新台指期貨交易平台，只要新台幣5,000元保證金即可交易。交易最大的虧損就是保證金餘額，讓投資人投資台指期貨不必再擔心超額損失風險。加上可當日出入金、線上開戶無須提供個人資料、提供新用戶免手續費優惠等優勢，大幅降低投資風險與進入門檻。在小資族及期貨新手間掀起新熱潮。

圖／期王金融 提供
圖／期王金融 提供
分享

能夠提供如此優質的服務與交易條件，歸功於FINTECH創新台指期貨交易平台的運用。此FINTECH平台經過系統AI（人工智能）高頻資料交換處理，讓客戶輕鬆轉換跨國期貨交易。

透過期王金融提供的台指期報價可直接交易新加坡摩台指期貨，享受新加坡摩台指免稅優惠。透過AI大數據還能在客戶建倉下單後，即時計算保證金餘額的停損點並同時設定出場點。保證用戶不會有因快市而造成超額虧損。因此期王金融可以提供低於同業的保證金即可交易。新加坡摩台的保證金每口約為 53000。保證金超出5000的部分由期王金融無息融資。

圖／期王金融 提供
圖／期王金融 提供
分享

使交易成本和交易門檻低於市場行情。讓交易贏在起跑點。

期王金融是香港正式合法成立的公司，並受到澳洲證券及投資管理委員會(ASIC)的資金監管。ASIC要求金融服務提供商持有商業經營執照，並遵守ASIC嚴格的資金要求和商業稽核流程。

期王金融表示，該公司嚴格遵守ASIC規範，執行客戶風險管理，客戶的入金資金會在香港兌換成美元，在ASIC澳洲證券及投資管理委員會監管的銀行隔離存管，而且貨幣匯差風險及出金和入金流程所產生的任何費用，都由期王金融全額負擔。

面對期貨商同業競爭，期王能夠脫穎而出，主要具有五大競優勢：
1. 提供交易一口台指期指只需要新台幣5,000元保證金。目前台股期貨(TX)每口保證金則為新台幣9,3000元。
2. 提供保證金保障機制；看錯方向行情，最大損失就是保證金餘額，不會有超額損失。若是其他期貨商看錯行情，在尚未平倉前，不但損失保證金所有餘額，還需要補繳強制平倉後超額損失的所有虧損金額。
3. 期王金融台指期商品，由於是轉單新加坡跨國交易，新加坡政府免徵期貨交易稅。其他期貨商以11,000點台指期成交價計算，每口建倉平倉交易需要加徵新台幣88元交易稅。
4. 新使用貴賓享有30口 0 元手續費優惠。享受優惠結束後，還提供每口全程手續費（建平倉）最低新台幣100元起。
5. 簡潔的軟件介面精簡複雜的操作程序。技術K線看盤同時下單交易整合在同一個介面，只有最簡化的交易下單流程，最適合初涉台指期市場的交易者。雖然比較其他期貨商介面功能和提供的資訊較多。但趨於複雜，看盤和下單通常需要跳頁或是拉出交易區塊才能下單，期王金融希望能夠以最易上手的方式讓用戶於短時間內也能輕鬆體驗台指樂趣。

在商品優勢方面，期王的金融商品比較權證和選擇權買方；擁有權證和選擇權買方的優點：
1. 小額即可投資，需投入交易保證金部位低，靈活資金運用。
2. 風險有限，保證金歸零後立即平倉，不會因快市交易有超額損失風險。

期王也規避了權證和選擇權買方的缺點，讓客戶擁有二大優勢：
1. 看對方向直接享受台指期實質獲利波動，不會有時間價值侵蝕客戶的利潤。
2. 若近日為整理行情波動較小，也不會有時間價值吃掉客戶的保證金。

在FINTECH創新台指期貨交易平台的運用上，除了提供客戶更大的方便性與創新體驗外，期王對於客戶最關心的個人資料保護、出入金時間等議題也相當重視。

如果要出金時，當日08:30 - 14:30提出申請，期王金融使用西聯匯款於當日15 : 30前匯入用戶指定銀行帳號。若當日14 : 30後提出申請，則會在隔日15 : 30前匯入用戶指定銀行帳號。

期王指出，對台期貨投資有興趣的投資人可上網至期王金融交易平台（https://www.king-stw.com/m/）進行模擬交易，使用期王金融交易平台PC網頁版或點選下方『期王下載』APP移動裝置，進行免費模擬操作台指期貨。

公用測試模擬帳號 ：0001 - 0030
登入測試模擬密碼 ：1
若想要線上申請專屬模擬交易帳號，只要點擊螢幕右下方LINE連結加入期王金融官方客服LINE帳號（官方LINE ID：KING7588），為保護客戶的權益，申請帳號無需提供任何個人資料，直接索取模擬投資交易帳號和密碼。

想要在期貨投資有所斬獲，有效控管投資風險至為重要，期王能夠讓客戶避免超額損失產生，並降低交易成本，對投資績效提升將有極大幫助。

操作期貨商品為高槓桿交易，帶有損失所有資金的可能。

請確保以充分了解交易所涉的風險，再進行投資動作。

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

國泰投信否認遭駭客勒索未遂、電腦當機

2019-10-22 20:08

國泰投信大當機 傳遭駭客勒索未遂

2019-10-22 19:28

2原因 中華信評將台塑四寶評等展望調為「負向」

2019-10-22 17:07

伺服器需求回溫 信驊預熱

2019-10-22 14:45

航運吸買盤 表現相對強勢

2019-10-22 14:45

法人看多台股 點出3大訊號

2019-10-22 14:45

新藥傳喜訊 科妍、南光跳高

2019-10-22 14:45

美股帶旺、權值點火 台股創29年新高

2019-10-22 14:45

5G帶動安防 監控需求 晶相光、原相明年進補

2019-10-22 14:36

權值股領軍 台股漲87點收11,271再創29年新高

2019-10-22 13:47

康控訂單一路旺到明年 股價飆漲停創1年高點

2019-10-22 13:20

台灣VS.美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01

指數攻高無功而返 蔡明翰：後續觀盤看三指數

2019-10-22 12:44

陽明領軍 中航、裕民及慧洋-KY股價走強

2019-10-22 12:25

郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠

2019-10-22 12:14

鋼材需求弱＋鋼構意外掉單 春源Q4轉保守

2019-10-22 11:51

美系外資喊買連升評等 統一超股價大漲

2019-10-22 11:45

生技股利多點火 科妍、南光股價跳高

2019-10-22 11:43

台股 「三訊號」偏多表態 蓄勢挑戰28年新高

2019-10-22 11:31

美系外資調高鴻海評等至買進 目標價升至94元

2019-10-22 11:21

美系外資喊進鴻海 目標價從70調至94元

2019-10-22 10:41

藍天上演慶祝行情 股價連續兩日漲停

2019-10-22 10:08

電金傳權值股撐盤 元大台灣50創新高

2019-10-22 10:06

外資連買挹注 零壹早盤股價上攻

2019-10-22 09:55

美股收漲 台股開高衝破11,200關卡挑戰28年新高

2019-10-22 09:47

吳佩奇：多空角力5日線 同時布局相同履約價買賣權

2019-10-22 09:02

台股量能 縮至千億元

2019-10-21 23:45

永豐金證周四講座 教戰權證

2019-10-21 23:32

高券資比族群 短打強棒

2019-10-21 23:32

七檔現金減資 大盤焦點

2019-10-21 23:32

證交所上市業務宣導 回響大

2019-10-21 23:31

合併財報揭露企業全貌 系列／企業合併財報 投資指標

2019-10-21 23:31

橡膠族群 法人卡位

2019-10-21 23:31

就市論勢／5G、蘋概、生技 可留意

2019-10-21 23:30

股息刷出247億新高！元大高規模連十增 史上第七長

2019-10-21 21:11

美國版0050對打？富邦投信申請標普500指數資格認可

2019-10-21 20:43

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

權值股領軍 台股漲87點收11,271再創29年新高

2019-10-22 13:47

國泰投信大當機 傳遭駭客勒索未遂

2019-10-22 19:28

2原因 中華信評將台塑四寶評等展望調為「負向」

2019-10-22 17:07

還能再漲25％？台積電股價上看364元，法人賭的「黃金年代」到底是什麼？

2019-10-22 15:56

外資高喊鴻海太便宜 由減碼跳評兩級至「買進」

2019-10-22 17:05

鴻海目標價 外資調升至94元

2019-10-22 14:36

台灣VS.美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01

台積電鴻海擺尾 台股創逾29年新高

2019-10-22 14:09

台股創29年新高 法人：建議投資人不要追高

2019-10-22 16:03

國泰投信否認遭駭客勒索未遂、電腦當機

2019-10-22 20:08

AirPods拉貨 康控股價發威

2019-10-22 14:45

宏捷科近十日漲35.8% 23日起預收款券

2019-10-22 18:00

台股刷新29年新高收漲87.1點 三大法人買超130.2億

2019-10-22 15:21

康控訂單一路旺到明年 股價飆漲停創1年高點

2019-10-22 13:20

台股 「三訊號」偏多表態 蓄勢挑戰28年新高

2019-10-22 11:31

郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠

2019-10-22 12:14

法人看多台股 點出3大訊號

2019-10-22 14:45

5G帶動監視器需求 晶相光、原相明年大啖監控商機

2019-10-22 11:29

5G帶動安防 監控需求 晶相光、原相明年進補

2019-10-22 14:36

外資買超138.21億 最愛這一檔

2019-10-22 19:17

多方行情回溫 PCB股強勢上攻

2019-10-22 11:26

台股挑戰28年來高點 統一超股價走高飛越300元關卡

2019-10-22 11:19

美系外資調高鴻海評等至買進 目標價升至94元

2019-10-22 11:21

台股今年來上漲1,543點 歷史高點12,682在望？

2019-10-22 17:59

當心籌碼變化！利勤、鑽全、國票金等增資股即將出籠

2019-10-22 18:10

航運吸買盤 表現相對強勢

2019-10-22 14:45

藍天上演慶祝行情 股價連續兩日漲停

2019-10-22 10:08

美股收漲 台股開高衝破11,200關卡挑戰28年新高

2019-10-22 09:47

鋼材需求弱＋鋼構意外掉單 春源Q4轉保守

2019-10-22 11:51

美系外資喊進鴻海 目標價從70調至94元

2019-10-22 10:41

新藥傳喜訊 科妍、南光跳高

2019-10-22 14:45

旺季訂單到 茂達Q4回溫

2019-10-22 14:45

三陽新車助陣 今年EPS上看3元

2019-10-22 14:36

生技股利多點火 科妍、南光股價跳高

2019-10-22 11:43

漢唐傳捷報 獲台積電30.2億元訂單

2019-10-22 18:00

伺服器需求回溫 信驊預熱

2019-10-22 14:45

美系外資喊買連升評等 統一超股價大漲

2019-10-22 11:45

統一超飆破300元 百貨指數稱冠類股

2019-10-22 14:45

台達電攜手JTC 瞄準工業4.0商機

2019-10-22 15:54

陽明領軍 中航、裕民及慧洋-KY股價走強

2019-10-22 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top