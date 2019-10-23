投資台指期免驚 只要5,000元即可交易

2019-10-23 00:00 聯合線上 文／楊順平



期王金融推出FINTECH 創新台指期貨交易平台，只要新台幣5,000元保證金即可交易。交易最大的虧損就是保證金餘額，讓投資人投資台指期貨不必再擔心超額損失風險。加上可當日出入金、線上開戶無須提供個人資料、提供新用戶免手續費優惠等優勢，大幅降低投資風險與進入門檻。在小資族及期貨新手間掀起新熱潮。

圖／期王金融 提供 分享 facebook

能夠提供如此優質的服務與交易條件，歸功於FINTECH創新台指期貨交易平台的運用。此FINTECH平台經過系統AI（人工智能）高頻資料交換處理，讓客戶輕鬆轉換跨國期貨交易。

透過期王金融提供的台指期報價可直接交易新加坡摩台指期貨，享受新加坡摩台指免稅優惠。透過AI大數據還能在客戶建倉下單後，即時計算保證金餘額的停損點並同時設定出場點。保證用戶不會有因快市而造成超額虧損。因此期王金融可以提供低於同業的保證金即可交易。新加坡摩台的保證金每口約為 53000。保證金超出5000的部分由期王金融無息融資。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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使交易成本和交易門檻低於市場行情。讓交易贏在起跑點。

期王金融是香港正式合法成立的公司，並受到澳洲證券及投資管理委員會(ASIC)的資金監管。ASIC要求金融服務提供商持有商業經營執照，並遵守ASIC嚴格的資金要求和商業稽核流程。

期王金融表示，該公司嚴格遵守ASIC規範，執行客戶風險管理，客戶的入金資金會在香港兌換成美元，在ASIC澳洲證券及投資管理委員會監管的銀行隔離存管，而且貨幣匯差風險及出金和入金流程所產生的任何費用，都由期王金融全額負擔。

面對期貨商同業競爭，期王能夠脫穎而出，主要具有五大競優勢：1. 提供交易一口台指期指只需要新台幣5,000元保證金。目前台股期貨(TX)每口保證金則為新台幣9,3000元。2. 提供保證金保障機制；看錯方向行情，最大損失就是保證金餘額，不會有超額損失。若是其他期貨商看錯行情，在尚未平倉前，不但損失保證金所有餘額，還需要補繳強制平倉後超額損失的所有虧損金額。3. 期王金融台指期商品，由於是轉單新加坡跨國交易，新加坡政府免徵期貨交易稅。其他期貨商以11,000點台指期成交價計算，每口建倉平倉交易需要加徵新台幣88元交易稅。4. 新使用貴賓享有30口 0 元手續費優惠。享受優惠結束後，還提供每口全程手續費（建平倉）最低新台幣100元起。5. 簡潔的軟件介面精簡複雜的操作程序。技術K線看盤同時下單交易整合在同一個介面，只有最簡化的交易下單流程，最適合初涉台指期市場的交易者。雖然比較其他期貨商介面功能和提供的資訊較多。但趨於複雜，看盤和下單通常需要跳頁或是拉出交易區塊才能下單，期王金融希望能夠以最易上手的方式讓用戶於短時間內也能輕鬆體驗台指樂趣。

在商品優勢方面，期王的金融商品比較權證和選擇權買方；擁有權證和選擇權買方的優點：1. 小額即可投資，需投入交易保證金部位低，靈活資金運用。2. 風險有限，保證金歸零後立即平倉，不會因快市交易有超額損失風險。

期王也規避了權證和選擇權買方的缺點，讓客戶擁有二大優勢：1. 看對方向直接享受台指期實質獲利波動，不會有時間價值侵蝕客戶的利潤。2. 若近日為整理行情波動較小，也不會有時間價值吃掉客戶的保證金。

在FINTECH創新台指期貨交易平台的運用上，除了提供客戶更大的方便性與創新體驗外，期王對於客戶最關心的個人資料保護、出入金時間等議題也相當重視。

如果要出金時，當日08:30 - 14:30提出申請，期王金融使用西聯匯款於當日15 : 30前匯入用戶指定銀行帳號。若當日14 : 30後提出申請，則會在隔日15 : 30前匯入用戶指定銀行帳號。

期王指出，對台期貨投資有興趣的投資人可上網至期王金融交易平台（ https://www.king-stw.com/m/ ）進行模擬交易，使用期王金融交易平台PC網頁版或點選下方『期王下載』APP移動裝置，進行免費模擬操作台指期貨。

公用測試模擬帳號 ：0001 - 0030登入測試模擬密碼 ：1若想要線上申請專屬模擬交易帳號，只要點擊螢幕右下方LINE連結加入期王金融官方客服LINE帳號（官方LINE ID：KING7588），為保護客戶的權益，申請帳號無需提供任何個人資料，直接索取模擬投資交易帳號和密碼。

想要在期貨投資有所斬獲，有效控管投資風險至為重要，期王能夠讓客戶避免超額損失產生，並降低交易成本，對投資績效提升將有極大幫助。

操作期貨商品為高槓桿交易，帶有損失所有資金的可能。

請確保以充分了解交易所涉的風險，再進行投資動作。