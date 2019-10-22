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台股創29年新高 法人：建議投資人不要追高

2019-10-22 16:03經濟日報 記者高瑜君／台北即時報導

台股今（22）日跳空開高走強，創29年來新高，來到11,271.25點！今年來受到美中貿戰影響，加上國際政經因素持續紛擾，包含英國脫歐、地緣政治等，在不確定事件之下，台股依舊繳出亮眼佳績。展望後市，在電子採購旺季、年底作帳、選舉行情加持下，後市不看淡。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，受到蘋果重登市值王帶動電子股比重提升，激勵台股攻高，且外資連續買超台股；投資題材不斷，電子股5G概念強勢，且內需股也走強起來。另一方面，股民信心自9月解陸續回來，從法人買超、大股東歸隊、境外資金、散戶回來可以看出。

後續觀盤關鍵在量能表現以及今日指數跳空所留下的缺口、後續國際股市表現以及美股、台股第3季財報，10月底前看Fed降息、英國脫歐、11月看APEC會議，長線看節慶電子消費旺季等。

國泰證期處經理蔡明翰表示，指數攻高空間不大，震盪在所難免，不過在新台幣持續強勢表現之下，台股表現值得期待，不過考量美股科技廠財報持續公布，多空未知，建議投資人操作上不要追高。

台股英國脫歐財報
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