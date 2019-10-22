權值股領軍 台股漲87點收11,271再創28年新高

2019-10-22 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／台北即時報導



川普釋出美中貿易協商樂觀言論，加上美股財報季開跑表現不俗，帶動美股四大指數昨夜收漲，激勵台股今日開盤便突破11,200點大關，以11,221.19點開出，在電子權值股的領軍下，多頭向上挺進，儘管盤中略有獲利了解賣壓，不過尾盤權值股仍被點火，終場以11,271.25點作收，上漲87.10點，成交量1,260億元，突破去年1月11,270高點，再創28年新高。

受惠總統川普發表美中貿易協商樂觀言論，認為雙方將簽訂良好協議並終止貿易戰，提振整體股市一路走高；另財報季開局表現不俗，金融股漲勢延續，終場四大指數全數收漲。而亞洲主要股市今日漲跌互見，韓、台、港股開高震盪走高，韓股走揚逾1%表現最為強勢，陸股開高震盪翻黑小跌，表現最為弱勢，日股則休市一天。

觀察今日台股盤中台灣50成分股表現，電子族群表現強勢，成為指數上攻的多頭總司令，權王台積電今日止穩重啟攻勢，指數開高持穩走揚逾1％，鴻海開高走揚逾2.45%，股王大立光開高震盪力守紅盤格局，光寶科走揚逾7%，可成、研華、廣達也有逾1%的漲幅;金融族群部分則表現較為疲弱，僅上海商銀、彰銀、永豐金、開發金等呈現小漲;傳產族群部分，則以統一超走揚逾4.3%表現最為強勁，台灣高鐵、和泰車也有逾1%的漲勢等。

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其餘盤面上焦點股部分，IC載板暨印刷電路板廠旺季需求暢旺，第3季營運表現佳、第4季可望續強下，帶動南電今日股價亮燈漲停，欣興也有近5%的漲幅，銅箔基板材料商日本松下電工（Panasonic）郡山工廠日前因颱風淹水停工，受災廠區要兩個月才能恢復正常，市場預期台廠聯茂有機會爭取高階CCL轉單，帶動今日股價走揚逾2.5%，台光電也有逾2%的漲勢。其餘包括泰碩、臻鼎-KY、世芯-KY、矽創、京鼎、立積、全新等也持續維持紅盤格局。

統一投顧表示，今晨美國白宮宣稱，美中貿易戰進展良好；加上台積電法說釋出產業利多，電子業旺季行情啟動；而美股財報可望利空出盡，對後市展望樂觀。目前台股各期均線均呈多頭排列，加上外資法人歸隊，均有利類股良性輪漲及指數震盪盤堅，仍有高點可期。