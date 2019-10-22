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第18屆卓越新聞獎 聯合報系獲6項入圍

永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

台灣VS美國5G ETF 這點有優勢！

2019-10-22 13:01經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

台股今（22）日大漲，5G概念股再度吸睛，國內首檔5G ETF-「元大全球未來通訊ETF」也即將於10月28日起募集，最快11月掛牌。據統計，該檔ETF鎖定5G營收比重達到50%以上公司，也是全球少見的「高透明度」原則，所選成分股，有機會深入參與全面爆發的5G大商機。

機構統計，今年全球5G手機出貨不到千萬支，但2020年將突破2億支，2021年更上看5億支，5G即將進入飆速發展的黃金期。

法人分析，5G不只應用在消費端，企業端更將全面採用高速的5G技術，使社會型態出現巨幅轉變。IHS Markit估計，5G時代到來，可望為全球創造2,200萬個工作機會，至2035年的總產值上探12.3兆美元。

看好新一代通訊技術，全球市場競相推出5G主題式基金，包括美國已經掛牌代號「FIVG」的Defiance未來世代連通性ETF、「NXTG」的First Trust Indxx NextG ETF，大陸不久前推出投資當地5G概念股的「華夏中證5G通信主題ETF」也引爆討論熱度，台灣則預計下周起募集「元大全球未來通訊ETF」。

市場專家指出，台灣將推出「元大全球未來通訊ETF」，雖然晚於海外，但其連結美國交易所巨擘洲際交易所（ICE）的「ICE FactSet全球未來通訊指數」，是上述ETF指數中，唯一定義成分股過半營收來自5G，篩選原則具備領先透明性和明確性。

根據比較，較早成立的「FIVG」，是透過指數公司委員會諮詢和決定，但公開說明書未完全揭露選取原則，而「NXTG」雖也訴求5G營收高、但未要求比重，最終也由指數公司委員會拍板成分股。

以五大成分股為例，「FIVG」有思佳訊、亞德諾、邁威爾、諾基亞和賽靈思，「NXTG」包括美光、穩懋、CyrusOne、Sony和聯發科，國內將募集的「元大全球未來通訊ETF」，則以高通、美國電塔、蘋果、三星和思科權重領先，相對為國人所熟悉。

也因為各指數選取原則不同，彭博統計，2017年12月以來，上述指數以ICE FactSet全球未來通訊指數的報酬率26.33%第一，次為「NXTG」、「FIVG」連結指數均繳出16%報酬率。投資人若尋求高透明度又能明確參與5G的ETF，可優先關注台灣商品。

主要5G ETF比較
主要5G ETF比較
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