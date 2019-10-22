陽明領軍 中航、裕民及慧洋-KY股價走強

2019-10-22 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



航運股陽明（2609）今（22）日股價表現相對有人氣，漲幅最高來到7.78元，漲幅1.3%，裕民、中航及慧洋-KY漲幅也都一度近1%。

第3季是貨櫃輪的傳統旺季，市場推估陽明的營運情況會比上半年好，股價偏低也吸引買盤進駐。

今天股價走強的陽明，主要是受惠於第3季是貨櫃輪的傳統旺季，今年暑假旺季貨量也都有不錯表現，再加上美國長約合約順利調漲效益將陸續顯現，7月、8月貨量、運價比預期好，效益將會延續到第3季的旺季，陽明第3季獲利將優於第1、2季成績。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

法人預估，陽明加入聯盟後，在超大型貨櫃船加入，運力調整可望大幅提高艙位利用率，有助於陽明營運有望大幅好轉。陽明所屬THE聯盟大幅提高運力調整，全面搶攻產業鏈移動商機，運力調整再加上提高艙位利用率加持，明年營運可期。

散裝船的中航、裕民及慧洋-KY走強，長期來看，受惠於新環保法規趨嚴苛，最近環保船舶業績受惠，法人也看好擁有節能船舶的業者是下波業績受惠概念股，從歷史的軌跡來看，這五年來景氣不好，新船少、退場的多，今年將是翻轉的頭一年，小型散裝船價格已經站穩，整個海運市場就不會太差，國內的散裝船可望業績受惠。

法人分析，航運業是少數不受美中貿易戰影響產業，因為海運是全球的產業，船也是移動的工具，在產業鏈的改變當中，海運業反而受惠。

另外，因應新的環保法規，船舶都必須開始要安裝脫硫設備，全球船迫朝著節能減碳的方向前進，未來會出現一波舊船淘汰波，都會讓市場供給更吃緊。