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陽明領軍 中航、裕民及慧洋-KY股價走強

2019-10-22 12:25經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

航運股陽明（2609）今（22）日股價表現相對有人氣，漲幅最高來到7.78元，漲幅1.3%，裕民、中航及慧洋-KY漲幅也都一度近1%。

第3季是貨櫃輪的傳統旺季，市場推估陽明的營運情況會比上半年好，股價偏低也吸引買盤進駐。

今天股價走強的陽明，主要是受惠於第3季是貨櫃輪的傳統旺季，今年暑假旺季貨量也都有不錯表現，再加上美國長約合約順利調漲效益將陸續顯現，7月、8月貨量、運價比預期好，效益將會延續到第3季的旺季，陽明第3季獲利將優於第1、2季成績。

法人預估，陽明加入聯盟後，在超大型貨櫃船加入，運力調整可望大幅提高艙位利用率，有助於陽明營運有望大幅好轉。陽明所屬THE聯盟大幅提高運力調整，全面搶攻產業鏈移動商機，運力調整再加上提高艙位利用率加持，明年營運可期。

散裝船的中航、裕民及慧洋-KY走強，長期來看，受惠於新環保法規趨嚴苛，最近環保船舶業績受惠，法人也看好擁有節能船舶的業者是下波業績受惠概念股，從歷史的軌跡來看，這五年來景氣不好，新船少、退場的多，今年將是翻轉的頭一年，小型散裝船價格已經站穩，整個海運市場就不會太差，國內的散裝船可望業績受惠。

法人分析，航運業是少數不受美中貿易戰影響產業，因為海運是全球的產業，船也是移動的工具，在產業鏈的改變當中，海運業反而受惠。

另外，因應新的環保法規，船舶都必須開始要安裝脫硫設備，全球船迫朝著節能減碳的方向前進，未來會出現一波舊船淘汰波，都會讓市場供給更吃緊。

陽明散裝船環保
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