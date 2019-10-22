郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠
2019-10-22 12:14
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
蘋果預計明年推出iPhone SE2，天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，預測iPhone SE2將採LCP天線設計，供應商Murata及與嘉聯益（6153）將各取得一半的供貨比重，預計明年第1季初開始出貨，貢獻營收與獲利。
郭明錤指出，蘋果iPhone手機明年將採用更多LCP天線，改善iPhone傳輸效能，預估LCP天線出貨量將明顯增長，Murata為蘋果新機型LCP天線合作開發首選，但未來開始量產時，將再導入1~2家軟板廠商供貨，預期iPhone SE2明年悲觀及樂觀出貨量為2,000萬支、3,000萬支。
郭明錤預期，嘉聯益將在台灣觀音廠生產iPhone SE2的 LCP天線，預估從明年上半年起，觀音廠將受惠於LCP與其他訂單增加，改善產能利用率；他表示，嘉聯益是少數有能力大量生產LCP軟板的供應商，如果可以順利出貨iPhone SE2 LCP天線，有利於維繫與蘋果的關係。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
他指出，預期明年包括Android陣營的LCP軟板需求、與生物辨識訂單，將對嘉聯益的營收、盈利與觀音廠的稼動率有顯著的貢獻。
嘉聯益今（22）日以40元開高，一度拉升至40.3元，盤中漲幅2.05%。
留言