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郭明錤：iPhone SE2將採LCP天線 這家台廠將受惠

2019-10-22 12:14經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

蘋果預計明年推出iPhone SE2，天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，預測iPhone SE2將採LCP天線設計，供應商Murata及與嘉聯益（6153）將各取得一半的供貨比重，預計明年第1季初開始出貨，貢獻營收與獲利。

郭明錤指出，蘋果iPhone手機明年將採用更多LCP天線，改善iPhone傳輸效能，預估LCP天線出貨量將明顯增長，Murata為蘋果新機型LCP天線合作開發首選，但未來開始量產時，將再導入1~2家軟板廠商供貨，預期iPhone SE2明年悲觀及樂觀出貨量為2,000萬支、3,000萬支。

郭明錤預期，嘉聯益將在台灣觀音廠生產iPhone SE2的 LCP天線，預估從明年上半年起，觀音廠將受惠於LCP與其他訂單增加，改善產能利用率；他表示，嘉聯益是少數有能力大量生產LCP軟板的供應商，如果可以順利出貨iPhone SE2 LCP天線，有利於維繫與蘋果的關係。

他指出，預期明年包括Android陣營的LCP軟板需求、與生物辨識訂單，將對嘉聯益的營收、盈利與觀音廠的稼動率有顯著的貢獻。

嘉聯益今（22）日以40元開高，一度拉升至40.3元，盤中漲幅2.05%。

iPhone嘉聯益蘋果
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