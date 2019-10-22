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慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

鋼材需求弱＋鋼構意外掉單 春源Q4轉保守

2019-10-22 11:51經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

圖為春源鋼鐵董事長李文隆。報系資料照
圖為春源鋼鐵董事長李文隆。報系資料照
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今年來國內機械業、國產車表現欠佳，春源鋼鐵（2010）鋼材需求疲弱，且營建鋼構意外掉單，導致營收下滑。公司對第4季營運看法，也從原先相對樂觀轉為保守。

展望明年，國內鋼市持續低迷，且美中貿易戰未歇，公司稱接單仍持續觀察，但營建鋼構訂單能見度已可看到上半年。

春源鋼鐵9月單月營收回溫，為14.57億元，年增9.32%；但今年前三季營收呈現衰退，為120.37億元，年減13.65%。

就營收占比來看，鋼材占七成，營建鋼構占三成。春源鋼鐵指出，下游鋼材需求雖弱，大致上仍維持去年水準，營收主要衰退原因來自鋼構接單下滑。

營建鋼構部分，春源鋼鐵指出，今年整體接單量雖好，但新店裕隆城開發案住宅案生變，意外掉單，相較去年還是衰退約兩成，拖累整體營收。不過，鋼構毛利率仍維持去年水準，且有電子廠訂單，毛利更好。

所幸是明年多項建案開工，包括都更案，下半年起鋼構接單量增加，目前在手工程已看到明年上半年。

鋼材部分，當前國內需求未有起色，春源鋼鐵看法保守。

不過，就需求面來看，長期下來仍有機會，包括國內中古車汰換、電動車補助有望帶動車市需求；台商回流、第二生產基地轉移帶動的機械設備需求，可望激勵機械業表現。根據世界鋼鐵協會（WSA）最新預測，明年全球鋼鐵需求小幅成長。

春源鋼鐵7月以7,373萬元興建龍潭特殊鋼辦公室暨宿舍大樓，預定明年上半年落成。

鋼鐵營收
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