生技股利多點火 科妍、南光股價跳高

2019-10-22 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



生技股輪番點火，科妍（1786）、南光相繼傳來利多消息。科妍宣布取得俄羅斯衛生部核准一針劑型關節腔注射劑產品銷售許可，預計第4季可開始貢獻營收，今（22）日早盤股價即獲大單敲進，推升股價來到75.9元，漲幅達9%，一舉站上5日、月線與季線。

南光也宣布抗肺癌學名藥Pemetrexed的藥證ANDA申請，已獲得美國食品藥物管理局的審查暫時核可，激勵股價開盤以漲停價位開出，雖未能鎖住，但盤中股價呈現高檔震盪，開盤高點並平了今年股價高點紀錄，且為27個月來高點位置。

科妍表示，合作的俄羅斯客戶為骨科醫藥產品專業通路商，產品經該客戶測試認可，且新廠完成後產能穩定供貨無虞，經過兩年時間，終於取得俄羅斯官方執照，啟動市場銷售。

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依據市場調查顯示，俄羅斯擁有1.46億人口，其中患有骨關節炎方面疾病比例約13%國民（約1,900萬人）。先前注射透明質酸關節腔產品大多以三針劑型或五針劑型為主。

科妍最新一針劑型關節腔注射針劑進入該市場後，預期可逐漸成為主流商品。

科妍表示，公司核心產品包含醫學美容皮下填補劑、退化性關節炎關節腔注射劑及腹產科、骨外科防沾黏產品，皆屬於第三類高階醫療器材產品。

目前營收業務來源及訂單相對穩定，業務拓展除了產品品質、臨床試驗資料之外，各市場的查登作業及產品銷售許可的取得速度也是關鍵。