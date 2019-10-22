台股 「三訊號」偏多表態 蓄勢挑戰28年新高

2019-10-22 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／即時報導



蔡明翰表示，新台幣升值主要靠兩大因素支撐，一是市場預期美國聯準會（Fed）進一步寬鬆，令強勢美元轉弱，二是台股高殖利率優勢，吸引外資匯入；也就是說只要新台幣無明顯出現轉弱，台股資金動能都算強勁。聯合報系資料照片 分享 facebook

台股今天開盤攻高至11,268點，蓄勢待發挑戰11,270，由於台股圖破去年高點點位，將寫下28年來新高，市場法人正面看待「三大重點訊號」。

蔡明翰表示，儘管今日加權指數開盤出現攻高態勢，然不敵部分電子股漲多拉回，盤中出現明顯反壓，距離11,270還有一段距離；不過台股目前三大重點訊號仍呈現正向，包括：新台幣持續強勢、技術面放量上攻，以及電子股基本面強勁。

蔡明翰進一步表示，新台幣升值主要靠兩大因素支撐，一是市場預期美國聯準會（Fed）進一步寬鬆，令強勢美元轉弱，二是台股高殖利率優勢，吸引外資匯入；也就是說只要新台幣無明顯出現轉弱，台股資金動能都算強勁。

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而就技術面來看，台股目前正經歷起漲點前的潛伏期，下跌時呈現量縮整理，上漲則出現帶量上攻，顯示指數偏向樂觀看待，有機會表態攻高。

再者，就台股基本面而言，市場對於電子股「旺季不旺」疑慮已正式消除，且領先指標台積電認為，今年第4季淡季不淡，有機會帶動電子產業維持高檔震盪格局。

整體而言，只要國際股市持續上揚，台股上攻11,270高點動能不墜，不過蔡明翰也提醒，本周開始為美股電子股財報周，可能會導致股市震盪幅度擴大，操作宜居高思危。

元富投顧協理湯建源則提醒，9月初以來外資買超台股超過1,600億元，顯示這波多頭上攻是由外資帶動，只要外資持續作多重點股如鴻海、台積電、光寶科與日月光等，指數都有機會往上走高。