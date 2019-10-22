美系外資調高鴻海評等至買進 目標價升至94元
2019-10-22 11:21
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
外資近期持續買超鴻海（2317），已連續買超六個交易日，統計近10個交易日已買超11萬8,244張，美系外資最新出爐報告表示，在iPhone、雲端、網通業務帶動下，預估鴻海2020~2021年獲利將成長3~4%，將投資評等由「劣於大盤表現」調高至「買進」，目標價同步調高，由70元調高到94元。
美系外資同時調高鴻海2019年、2020年、2021年每股盈餘預估，每股盈餘分別為7.6元、7.9元、8.1元，幅度分別為7%、13%、13%；看好鴻海股價具投資價值，決定調高投資評等及目標價。
美系外資預估，明年iPhone出貨量將成長9%、2021年成長10%，預期在iPhone、網通及雲端業務的帶動下，將可推升鴻海營收及獲利的成長；明年第4季鴻海有機會進入Apple Watch供應鏈。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
另外，預估鴻海旗下工業富聯2020到2021年獲利將成長19%，預估鴻海2020年到2021年獲利將分別成長3.5%、3.1%。
外資近期持續買超鴻海，21日買超7,955張，投信買超1張，自營商買超2,038張合計三大法人買超9,994張，外資已連續買超鴻海六個交易日，近10個交易日以來僅一日賣超，推升股價緩步走高站上各均線。
鴻海今（22）日股價持續開高，以78.5元開出後一度衝達79.8元，盤中漲幅1.67%，成為台股指數再衝高的重要指標，且帶動鴻家軍及蘋概股的表現。
留言