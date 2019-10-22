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美系外資調高鴻海評等至買進 目標價升至94元

2019-10-22 11:21經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

外資近期持續買超鴻海（2317），已連續買超六個交易日，統計近10個交易日已買超11萬8,244張，美系外資最新出爐報告表示，在iPhone、雲端、網通業務帶動下，預估鴻海2020~2021年獲利將成長3~4%，將投資評等由「劣於大盤表現」調高至「買進」，目標價同步調高，由70元調高到94元。

美系外資同時調高鴻海2019年、2020年、2021年每股盈餘預估，每股盈餘分別為7.6元、7.9元、8.1元，幅度分別為7%、13%、13%；看好鴻海股價具投資價值，決定調高投資評等及目標價。

美系外資預估，明年iPhone出貨量將成長9%、2021年成長10%，預期在iPhone、網通及雲端業務的帶動下，將可推升鴻海營收及獲利的成長；明年第4季鴻海有機會進入Apple Watch供應鏈。

另外，預估鴻海旗下工業富聯2020到2021年獲利將成長19%，預估鴻海2020年到2021年獲利將分別成長3.5%、3.1%。

外資近期持續買超鴻海，21日買超7,955張，投信買超1張，自營商買超2,038張合計三大法人買超9,994張，外資已連續買超鴻海六個交易日，近10個交易日以來僅一日賣超，推升股價緩步走高站上各均線。

鴻海今（22）日股價持續開高，以78.5元開出後一度衝達79.8元，盤中漲幅1.67%，成為台股指數再衝高的重要指標，且帶動鴻家軍及蘋概股的表現。

鴻海外資
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