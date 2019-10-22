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美系外資喊進鴻海 目標價從70調至94元

2019-10-22 10:41經濟日報 記者吳凱中／即時報導

美系外資看好鴻海（2317）明後年iPhone 組裝事業、網通、雲端事業復甦，帶動公司整體利潤回升，將評等自「落後大盤」上調為 「買進」，目標價從70元大幅調升至94元，激勵今（22）日開盤一度來到79.8元，挑戰重回80元大關。

美系外資指出，市場預估2020至2021年iPhone出貨量將年增9至10%。同時，隨著雲端需求的增加，以及全球5G服務陸續啟動，將帶動鴻海網通及雲端事業的復甦，有助鴻海利潤提升。

美系外資表示，預期鴻海持股84%的的FII（工業富聯）每年利潤將增長19%，這也回頭挹注鴻海業績;在新訂單方面，鴻海很有可能在明年第4季拿下Apple Watch組裝訂單，這也為長期營運增加成長動能。

美系外資認為，鴻海先前表現不佳主要原因是利潤下滑，以及過度複雜的投資。以鴻海集團轉投資的日商夏普為例，前者持有後者42%股權，而夏普投資的廣州10.5代面板廠面臨生產延遲問題，以及堺顯示器產品公司（SDP）大股東郭台銘出售其53%持股，引法市場疑慮。

惟美系外資估計，即使排除夏普、亞太電信的投資，在最壞的情況下，鴻海的股價淨值比（P／B）仍為0.9倍，顯示業外投資有疑慮部分影響有限。

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