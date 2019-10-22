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外資連買挹注 零壹早盤股價上攻

2019-10-22 09:55經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

零壹（3029）在業績及外資支撐下，股價持續遊走高檔，今（22）日受惠台股大盤開紅激勵，股價上攻，盤中最高一度漲至35.25元。

零壹今年下半年營運續熱，累計前九個月營收64.81億元，年增32.4%，改寫歷年同期新高；營運穩健吸引外資回頭轉買，截至昨日，外資連三買，持股比例回升至9.59%。

零壹受惠雲平台、資安、IT基礎架構等服務需求強勁，帶動營收成長，上半年狀況比預期更好。

法人預期，零壹下半年基期高，不過有機會挑戰超越去年下半年成績，審慎樂觀看待其營運。

零壹外資營收
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