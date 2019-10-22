美股收漲 台股開高衝破11,200關卡挑戰28年新高
2019-10-22 09:47
經濟日報 記者葉子菁
／即時報導
川普釋出美中貿易協商樂觀言論，加上美股財報季開跑表現不俗，帶動美股四大指數昨夜收漲，並激勵台股今（22）日開盤上漲37.04點，指數開在11,221.19點，在電子權值股的領軍下，指數站上11,200大關，早盤最高來到11,268.43點，有機會在突破去年1月創下的28年新高11,270點。
美股開高走高，受惠美國總統川普（Trump）發表美中貿易協商樂觀言論，認為雙方將簽訂良好協議並終止貿易戰，提振整體股市一路走高，激勵美光、AMD 等半導體族群表現強勢；另財報季表現良好，金融股漲勢延續，帶動標普500重回3,000點大關，離歷史新高點位僅差距0.6%。
終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲57.43點或0.21%，收在26,827點；標普500指數上漲20.52點或0.68%，收在3,006.72點；那斯達克指數上漲73.44點或0.90%，收在8,162.98點；費半指數上漲29.94點或1.88%，收在1,620.04點。
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觀察昨日籌碼面，三大法人合計買超台股50.9億元。其中外資買超47.2億元，投信買超0.4億元，自營商買超3.2億元。
資券變化方面，融資增9.64億元，融資餘額為1,400億元，融券減0.02萬張，融券餘額為78.1萬張。外資台指期部位，多單減碼2,407口，淨多單部位51,796口。
統一投顧表示，今晨美國白宮宣稱，美中貿易戰進展良好；加上台積電法說釋出產業利多，電子業旺季行情啟動；而美股財報可望利空出盡，對後市展望樂觀。
考量目前台股各期均線均呈多頭排列，加上外資法人歸隊，均有利類股良性輪漲及指數震盪盤堅，仍有高點可期。建議加碼 5G 概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。
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