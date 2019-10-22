吳佩奇：多空角力5日線 同時布局相同履約價買賣權
2019-10-22 09:02
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
國泰期貨分析師吳佩奇表示，台積電（2330）法說會調高今年資本支出，並樂觀看待第4季營運；台經院看好台商資金回流與轉單效應，而調高今年經濟成長率，經濟部公布9月外銷訂單較8月成長13.7%。
上櫃指數距前高僅一步之遙，然而昨日的台積電股價已四連黑走勢，加權指數亦一度跌破5日均線，眾多正面消息能否支撐台股盤堅走勢？
外資9月匯入台股近千億的資金推升指數創高後，雖在期權出現小量調節的動作，但在選擇權留倉部位的金額多空比仍接近1.59，前五大交易人在期權的操作也轉為積極。
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然而，代表整體市場多空態度的選擇權未平倉P／C值下滑至144的中性水位，波動率指數小幅回升至13%之上，顯示多方在此以逸待勞的心態。
5日均線附近的多空角力將是近期的觀盤重點，可以考慮同時布局同履約價的買權與賣權，該組合在波動率回升之下，可望有獲利的契機。
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