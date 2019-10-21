就是愛配息！0056規模連十增 史上第七長

2019-10-21 21:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



元大高股息（0056）即將在23日除息，只要買在30元下，都有6%殖利率，加上過往年年填息，今（21）日元大高股息結算出的最新規模再刷出247億元新高！值得注意是，到目前為止，元大高股息也連十天規模淨成長，創下史上第七長的增長紀錄。

據統計，元大高股息這波從10月4日首次公告配息以來，幾乎天天溢價，主要是買盤推升盤中市價高於淨值，而初級市場也接連獲得申購，配合台股驚驚漲，ETF規模罕見在高檔時創高、並締造連十增的紀錄。

CMoney資料顯示，過去元大高股息規模淨增長最久是2015年7月22日到8月19日，連續增加21天，也是史上唯一，其後今年5月10日到6月4日連續增加18天，也是唯一一次的18天，2016年10月7日到25日、以及2017年9月26日到10月17日，則都以連增14天排行第三「長」。

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再來是2012年11月15日到12月3日、2013年8月16日到9月4日、2013年11月4日到11月20日，連增13天；2013年6月14日到7月1日、2016年10月7日到10月25日、2016年12月21日到2017年1月6日均連增12天。

而2012年10月25日到11月8日、2015年6月11日到6月26日、2017年11月13日到27日、以及2018年10月5日到22日，皆連增11天。再下去是2014年9月9日到9月22日、2018年10月25日到11月7日、和最近十個交易日均連十增。

值得注意是，元大高股息規模趨勢和多數台股ETF一樣，均為下跌時增加、上漲時減少，如最久的2015年淨增加21天，是台股股災下殺到7,203點，今年5月的連18增、也是華為禁令導致股市重挫，但這波的連十增由配息率帶動，今天該ETF股價已達28.98元、再創今年新高，是罕見高檔時還有大量申購。