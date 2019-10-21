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美國版0050對打？富邦投信申請標普500指數資格認可

2019-10-21 20:43經濟日報 記者趙于萱／即時報導

富邦投信推出「富邦台50」（006208），與元大台灣50（0050）同樣追蹤台灣50指數，一直是市場偏好比較的同型產品，特別是近年富邦台50祭出超低費率更吸引投資人關注。證交所最新公告，富邦投信新申請「標普500指數」資格認可，為元大投信後、再有投信公司申請該指數，該兩大投信也堪稱是上演美國版的台灣50對打。

證交所指出，富邦投信今（21）日遞件申請標普500指數資格認可，為今年國內投信第八件ETF標的送審案。該指數與過去元大投信發行元大S&P 500一致，均為標普道瓊指數公司授權的標普500指數，投資美股權值前500大公司。

由於富邦投信過去曾跟進發行追蹤台灣50指數的富邦台50，此次再送件標普500指數，不少業者直覺和元大S&P 500對打，而巧合的是，台灣50指數投資台股前50大市值股，標普500指數也是投資美國市值前列的大型權重股。

對此知情人士透露，最新送件也可能和富邦投信欲完善產品線及近來主管機關希望投信減少發行債券ETF有關。而未來富邦投信若發行標普500 ETF，也將是該投信已有那斯達克、特別股等美股指數產品後，再擴增權值股ETF，提供投資人更多選擇。

目前美股ETF在台灣市場小有知名度，除了元大S&P 500規模有21億元，元大S&P 500反1 20億元，國泰美國道瓊反1 14億元，富邦NASDAQ反1 11億元，另外高股息的富邦美國特別股、元大US高息特別股也各有57億元及13億元，看得出來避險型和收益型產品受到青睞。

美股投資在台灣市場有知名度，國內投信再發相關產品。報系資料照
美股投資在台灣市場有知名度，國內投信再發相關產品。報系資料照
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富邦投信元大投信標普
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