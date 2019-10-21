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非電族群接棒 台股翻紅漲3.93點收11,184

2019-10-21 13:45經濟日報 記者高瑜君／台北即時報導

台股受到台積電疲弱影響，指數量縮整理，在大立光、台泥、台塑化、資產股等多方領軍之...
台股受到台積電疲弱影響，指數量縮整理，在大立光、台泥、台塑化、資產股等多方領軍之下，尾盤翻紅，終場上漲3.93點，收在11,184.15，不過成交量僅996.91億元。聯合報系資料照
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美股市上周五（18日）拉回整理，使亞股今（21）日漲跌互見，台股受到台積電疲弱影響，指數量縮整理，在大立光、台泥、台塑化、資產股等多方領軍之下，尾盤翻紅，終場上漲3.93點，收在11,184.15，不過成交量僅996.91億元。

美股四大指數收盤全數下跌，在亞股表現上，日經、韓股、恆生指數走揚，而深證、上證壓在盤下。

今日大型電子漲多休息，小型電子股漲勢活潑，包含雍智科技、聯光通、迅德、亞翔等；且矽晶圓族群持續表現，合晶、嘉晶、漢磊、環球晶、台勝科、中美晶等走揚，

另外，資金再度點火資產題材股，泰豐、藍天、台火、勤益控攻漲停，南港、三陽工業、國產、中石化、農林等持續走揚；水泥雙雄也上漲，突破短期均線。

在台積電法說會釋出半導體業正面展望後，預估半導體2020年上半年展望淡季不淡，重回較好的成長軌道，有利於台股上攻動能延續，關注超微、微軟、賽靈思、德儀、亞馬遜、英特爾等重量級美股科技財報。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群，或布局低基期的傳產股。

台積電美股台股
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